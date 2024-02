-Intendente, ¿Juntos por el Cambio existe, no existe, qué queda de la coalición?

Creo que no existe como existía hace unos meses, pero muchos actores tenemos muy buena relación, tenemos que ver cómo nos reinventamos. Quedó demostrado que si no vamos juntos no tenemos poder de fuego para ganar una elección.

El PRO y el radicalismo tienen que fusionarse y buscar los mejores hombres para tener una buena estrategia. También tenemos que incorporar a gente del GEN y del justicialismo que tenga una visión similar de país.

-El radicalismo tiene gobernadores, tiene intendentes, parece que solo falta la “cara bonita” que vaya en la boleta.

Cuesta porque hay que generar un liderazgo que sea indiscutido y en Argentina, en un periodo de crisis, es muy difícil que haya un líder que no sea discutido.

-¿Pero eso no es más para el peronismo que es verticalista?

Pero termina siendo para todos los partidos igual porque, nos guste o no, Javier Milei se transformó en el líder de La Libertad Avanza, fue acompañado por el 30 por ciento de los votos en un liderazgo consolidado y en el balotaje la gente se sumó. Y acá pasa lo mismo, tenemos que buscar a alguien que tenga un porcentaje de voto propio sólido.

-La gente lo que busca en general es paz, dejar atrás la grieta, este péndulo de extremo a extremo. Votó a Milei buscando un cambio, pero hoy el Presidente está tensando tanto la soga que parece que abrió una nueva grieta.

La grieta existe, ojalá que este gobierno no la amplíe como lo hizo el anterior. Son dos posturas extremas, los extremos siempre son malos, nosotros vamos por el medio. No somos ni K, ni de Milei, creemos en el camino del medio. No queremos más este país pendular, no es viable ni serio.

Tenemos que buscar puntos de encuentros en políticas de Estado en los que confluyan los de un lado, los del otro y los que estamos en el medio. Si no buscamos puntos de acuerdo es muy difícil que el capital venga a invertir.

