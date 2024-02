Kicillof le reclamará al gobierno por fondos adeudados

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará un reclamo formal contra el Gobierno nacional por el adeudamiento de fondos. Se tratará de un reclamo que no tendrá como destinatario al Poder Judicial, sino que será algo administrativo.

Uno de los focos de conflicto pasa por las transferencias que se cortaron desde el Ejecutivo a la administración bonaerense como es el caso del Fondo de Incentivo Docente (FONID), a pocos días del inicia de las clases.

El FONID es una asignación remunerativa por cargo que se liquida mensualmente y en exclusiva a los agentes que cumplen la función docente. El giro del FONID de febrero fue absorbido por Kicillof, junto a otros programas como Conectividad y Material Didáctico.

Esto abre un nuevo round entre el territorio más poblado de la Argentina y el poder central, desde el 10 de diciembre en manos del libertario Javier Milei. En su habitual conferencia matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al respecto.

“Es un fondo que no tiene existencia, que no existe” y aseguró que no se ejecutará ninguna transferencia. La semana pasada, la PBA manifestó su “preocupación” e instó a la Casa Rosada a honrar sus compromisos.

"(La PBA) no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario”, agregó el comunicado.

