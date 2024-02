-Intendente, ¿cómo ve económicamente al país?

Lo veo peor que antes. Si bien el ex presidente Alberto Fernández no pudo resolver mucho de los problemas que tenía la economía, Javier Milei los está empeorando. Tuvimos el primer bimestre con mayor inflación de cualquier otro gobierno, supuestamente, sin emitir pesos; además, seguimos con la presión de la deuda externa que está ahí, como la espada de Damocles. Como decía Néstor Kirchner “los muertos no pueden pagar deuda”, por eso el gobierno tiene que esperar a que el país se recupere para poder hacerlo.

Creo que la estrategia que está llevando adelante Javier Milei deja a mucha gente afuera. Tanto la clase media trabajadora, como los jubilados y los docentes están siendo afectados sus medidas económicas. Acá en Carmen de Areco, por ejemplo, el precio del boleto de colectivo hasta Luján está 1500 pesos, para un chico que estudia o una persona que trabaja o que tiene que hacerse un estudio médico en esa ciudad tiene que gastar como mínimo 3 mil pesos en ir y volver.

-Iván recién hablaba de la forma de gobernar de Alberto Fernández. ¿Hay autocrítica en el peronismo?

Sí, Alberto no supo o no pudo resolver ciertos problemas, se encerró mucho, no escuchó los buenos consejos. También recordemos que asumió en un momento muy difícil después de que Mauricio Macri implementara la deuda externa, los tarifazos y la quita de jubilaciones por moratoria, entre otras. Y ahora Milei está acelerando el proceso de decadencia económica.

Hace unos días estuve en Zárate con Axel Kicillof y los CEOs de Toyota, quienes decían que en Argentina comprando enero de 2023 con enero de 2024 bajaron las ventas un 50 por ciento. Eso es tremendo para la industria automotriz. ¿Qué cambió en ese año si el gobernador sigue siendo el mismo, si el presidente de Toyota es el mismo, si los trabajadores son los mismos? Cambió un Presidente que toma decisiones que perjudica el bolsillo de la gente.

La autocritica es clara: Alberto no supo resolver los problemas, pero este tipo los está profundizando. Creo que en el peronismo siempre está la solución porque no se trata de ser peronista o no serlo, se trata de ser buena gente y tener sensibilidad social.

-¿Cómo se le habla a la gente que todavía apoya a Milei y tienen tolerancia?

En el síndrome de Estocolmo el esclavo está conforme con ser esclavo, no hace falta ejercer violencia sobre él sino simplemente hay una obediencia debida al mando.

Durante la campaña tuve discusiones políticas con vecinos que me decían que había que cambiar al gobierno porque era siempre lo mismo. Hoy una familia adinerada se tiene que achicar, pero no deja de comer carne, no deja de comprar la ropa que necesita ni de mandar a los chicos a la escuela; ahora, el laburante es el que más sufre porque no tiene para comprar la carne de todos los días, ni para comprarle los útiles a sus hijos.

Es muy poco el circulo de gente al que no le modifica la vida un gobierno como este, pero a la gran mayoría sí nos modifica la vida con los aumentos de la luz, el gas, los alimentos y el combustible. Este combo no va a terminar bien.