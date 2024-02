-Se viven horas de mucha incertidumbre por la falla en las prestaciones de IOMA. El pasado miércoles hubo protestas en la sede central de La Plata con gritos y empujones de afiliados. ¿Qué está pasando con el funcionamiento de la obra social?

Desde la Coalición Cívica venimos marcando la situación calamitosa de IOMA. En el encuentro que mantuvieron los jefes de los bloques de Diputados con el presidente de la obra social, Homero Giles, quedó claro que se encuentra en terrible estado y que el oficialismo reconocer este problema.

La angustia de las familias es inconmensurable con la falta de prestaciones, el recorrido que tiene que hacer los afiliados para poder acceder a un descuento de medicamentos y las suspensiones de tratamientos. Estamos hablando de situaciones realmente complejas que no pueden esperar.

-Giles atribuyó, en parte, la crisis que está viviendo IOMA al aumento de precios de mercados. ¿Qué piensa al respecto?

Esta situación no viene de los últimos seis meses, es de larga data. Necesitamos saber los convenios que tiene IOMA con las prestadoras, las auditorias internas y qué resultados dieron, porque ir a la reunión con títulos de actualidad es estar distante de lo que sucede, es una foto más compleja.

Le ponemos el foco a la importancia del intercambio pero con contenido serio, con información que nos permita trabajar de manera conjunta.

-Hablando con diferentes diputados que asistieron a la reunión me han dicho que Giles hizo un buen diagnóstico de la situación de IOMA, pero que no hay un plan para las urgencias en la obra social. ¿Nota lo mismo?

Sin dudas no vemos un plan. No hay un modo de abordar los problemas que aquejan a los bonaerenses, hoy hablamos de IOMA pero lo podemos llevarlo a la seguridad o a la infraestructura. Hay una serie de cuestiones que todavía no se las escuchamos al gobierno provincial. Ellos son los responsables de dar un buen diagnostico sobre la preocupante situación de IOMA y hacer algo al respecto.

-Usted representa a los vecinos de la Quinta Sección, ¿escucha con frecuencia reclamos por la mala prestación de IOMA?

Para los vecinos del interior las prestaciones de IOMA siempre fueron complicadas. Esto no es una foto de hoy. Los testimonios son fuertes y contundentes. Hay que correrse de la mirada de las secciones ya que es un problema transversal a toda la provincia.

Creemos que IOMA es de un gran valor, no hay que debilitarla, pero para eso necesitamos tener las herramientas correctas para brindarles a los vecinos lo que realmente necesitan.