-El pasado 5 de marzo dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante. ¿Qué balance puede hacer de estos tres meses de una gestión marcada por un panorama nacional muy delicado?

Sí, justamente les mostré a los casarenses datos sobre la falta de llegada de fondos no coparticipables de la Provincia que el Presidente decidió apropiarse y les expliqué los problemas que va a tener la Provincia si no recibe esos fondos. Por otro lado, detallé la dependencia financiera que tenemos los municipios del gobierno bonaerense y la ayuda que nos da Axel Kicillof en todo sentido. Queremos que los vecinos tomen conciencia.

También llevé un listado de los 17 insumos que más compra el hospital y que entre diciembre y febrero subieron un 481 por ciento en promedio, junto al combustible que aumentó un 113 por ciento y los cambios de luminaria que tuvieron un incremento del 235 por ciento.

-¿Cómo se gestiona en este contexto?

Estamos tratando de ser los más austeros posibles sin perder los derechos. Aún así, con esta ola, creamos la Dirección de la Niñez y la Adolescencia porque en estos cuatro años es necesario estar sobre los sectores más vulnerables. En Casares vamos a seguir con un Estado presente , porque entendemos que atento a la situación de este gobierno nacional tenemos que redireccionar los recursos.

-¿Cuál es el objetivo de Milei al atacar a las arcas provinciales y, por consiguiente, a las municipales?

Milei no tiene objetivos claros. Nosotros, los peronistas, tenemos las ideas muy claras por eso que no nos vengan a hablar de déficit cero porque los gobiernos de Néstor Kirchner y Juan Domingo Perón tuvieron superávit, no nos vengan a hablar de las cuentas equilibradas porque somos los primeros en tenerlas equilibradas. La diferencia con los liberales es que nosotros lo hacemos con la gente adentro.

Respecto a las obras no sabemos qué va a pasar porque desde el Gobierno nacional no nos dicen que están paralizadas, pero los fondos no llegan. Tenemos frenadas siete obras más la Autovía Ruta 5 que está entre Suipacha y Mercedes pero los vecinos de Casares la están esperando.

-¿Es difícil encauzar el dialogo con las Secretarías y los Ministerios?

Hablamos con los niveles inferiores, incluso, gente que quedó de la gestión anterior. Notamos una acefalía en todas las áreas. Es una situación inédita porque el modelo de Mauricio Macri paralizaba las obras, pero los Ministerios estaban ocupados.

Igualmente, estamos tranquilo porque estando Axel Kicillof como gobernador todos los intendentes tenemos un gran respaldo. Con Axel vamos a poder sortear esta locura del gobierno nacional.