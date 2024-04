-¿Cómo está el peronismo? ¿Qué se habla puertas adentro?

Es un movimiento muy amplio, muy grande. Nos ha tocado gobernar y, sin desconocer la pandemia, quizá no hemos estado a la altura de las circunstancias, no hemos cumplido con las expectativas de los argentinos y de las argentinas.

Si no somos autocríticos no podremos construir una alternativa superadora para gobernar los próximos años. Creo en el liderazgo de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, confiamos plenamente en que se van a alinear los planetas y que vamos a construir esa alternativa.

Para eso tenemos que estar día a día con la gente, estar con los vecinos, volver a los barrios, a los clubes, a las sociedades de fomento. Vamos a construir esa nueva alternativa que necesita el país para salir adelante.

-Hay algo que no logro entender y me gustaría debatirlo con usted. Acaba de asumir Mauricio Macri la Presidencia del PRO, mientras se castiga a la dirigencia política con el término “la casta”. ¿Cristina tiene margen para un regreso fuerte?

Cristina nos dio tanto que no le podemos exigir más, pero a mí me encantaría. No hay dudas de que es la máxima líder que tenemos en el país, tiene una visión que está por arriba de cualquier dirigente y la capacidad de acercar posiciones, de recontruir el peronismo para que gobierne.

Por otra parte, cuando Javier Milei habla de la casta yo estaría incluido en ese término porque somos los que le ponemos el pecho a la diaria, cuando hay inundaciones, cuando los vecinos no tienen trabajo. Cuando pide “cortar por la casta” no se refiere a la dirigencia política porque cortó por los jubilados, los trabajadores, las pymes.

Son recetas viejas que van adaptándose al momento, que poco tienen que ver con los intereses populares y sí con los intereses del poder concentrado. Lamentablemente las padecen las grandes mayorías.

-Intendente, le agradezco por haber recibido a GRUPOLAPROVINCIA.COM aquí en Brandsen. ¿Desea agregar algo más?

Hace poco que asumí esta responsabilidad, no en las mejores condiciones, el contexto nacional no nos acompaña pero sí sentimos un gran acompañamiento de los vecinos. Le vamos a poner el pecho a la situación, vamos a gestionar con el acompañamiento de la Provincia y de la militancia. Somos muy optimistas: vamos a sacar a Brandsen adelante y a desarrollar las obras que hace mucho no se hacen.

