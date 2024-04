–Este fin de semana, en la sexta sección, pusieron en marcha el programa “Legisladores en Camino”. Estuvieron recorriendo las distintas ciudades y hablando con militantes y vecinos. ¿Con qué necesidades o reclamos se han encontrado?

Efectivamente, nosotros empezamos un programa donde pensamos, una vez por mes, recorrer todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, en dos días. El primer día generalmente hacemos la ciudad cabecera de la sección y el segundo día recorremos el interior de cada sección para tomar contacto con militantes del partido, con instituciones intermedias y con vecinos, fundamentalmente para escucharlos, para ver qué demandas tienen, qué necesidades, qué reclamos, qué críticas, cómo ven el laburo que estamos llevando adelante. Y para acercarnos también a la gente para tomar decisiones.

Nosotros siempre cuestionamos al gobernador, le decimos que no se puede gobernar una provincia tan grande en piloto automático desde La Plata, y lo mismo pensamos para nosotros, legisladores. No se puede legislar si no tomamos contacto real y físico con los vecinos de cada sección.

–¿Le parece que el gobernador gestiona con piloto automático desde La Plata?

Sí. Muchas veces se toman decisiones desde La Plata sin comprender que tenemos una provincia muy heterogénea y que los 135 distritos tienen necesidades distintas, tienen complejidades distintas, tienen composiciones distintas, y que no todas las medidas que se tomen desde la Provincia tienen el mismo impacto en cada distrito. Por eso defendemos tanto los gobiernos de cercanía, y por eso somos tan partidarios de la autonomía municipal.

–De hecho, en esta visita a Bahía Blanca fueron recibidos por el intendente peronista, Federico Susbielles, y coincidieron en la necesidad de recuperar el diálogo como mecanismo de consenso. También, días atrás, el gobernador se reunió con intendentes del radicalismo. Qué importante es seguir forjando el diálogo de cara al futuro, ¿no?

Totalmente. Sin diálogo no hay política. Cuando se termina el diálogo, se murió la política. Entonces, tenemos que hablar. Las diferencias que tengamos las vamos a seguir teniendo, pero por encima de esas diferencias hay necesidades, hay políticas de Estado, hay problemáticas comunes que hay que resolver. Por ejemplo, Bahía Blanca está atravesando un problema muy grande con el tema del agua. Hay críticas muy fuertes respecto del funcionamiento de Aguas Bonaerenses SA (ABSA). Y no importa si sos peronista, radical o socialista: te afecta de la misma manera. La solución es independiente de la pertenencia partidaria. Entonces, hay cuestiones que hay que conversarlas, que hay que hablarlas. Siempre hay que reivindicar el diálogo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Volviendo estrictamente a la Legislatura bonaerense, días atrás has presentado un proyecto de ley para que la administración de Punta Mogotes pase a la órbita de Mar del Plata. Contame un poco, por favor, de esta iniciativa.

Es un proyecto que varios legisladores de Mar del Plata ya han ido presentando. Lo ha presentado en su momento el diputado socialista Carlos Nivio; luego el actual rector de la Universidad, Alfredo Lazzeretti, cuando fue diputado; Maxi Abad también presentó un proyecto en el mismo sentido.

La administración del complejo de Punta Mogotes, durante la dictadura militar, pasó a manos de la Provincia de Buenos Aires. Eso fue en el año ’81. Y estamos reclamando que definitivamente vuelva a ser administrado por la Ciudad. Todo el litoral marítimo de Mar del Plata hasta el faro es administrado por el municipio, salvo Punta Mogotes. La verdad que esto no tiene ningún sentido. Creemos que la jurisdicción es del partido de General Pueyrredón y creemos que quienes deben tomar las decisiones respecto ‍del futuro, el destino y el desarrollo ‍urbanístico de la zona de Punta Mogotes son los marplatenses. Así que vamos a insistir fuertemente con este proyecto y vamos a trabajar para tratar de formar los consensos para que salga aprobado.

–¿Cuáles son hoy en día los desafíos de UCR–Cambio Federal en la Cámara baja?

La verdad que estamos trabajando muy bien, muy cohesionados, con mucha coordinación dentro del bloque. Cada diputado asume su responsabilidad con mucho esmero. Tenemos un bloque de diputados que laburan. Y tenemos principios que nos guían a todos y que en cada proyecto tratamos de que estén plasmados. Te estaba diciendo uno recién: la autonomía municipal. Para nosotros es una bandera fundamental. Nosotros creemos que hay que fortalecer a los gobiernos locales y cada proyecto que presentemos desde nuestro bloque, sea quien sea el diputado que lo haga, va a tener esa impronta. Para nosotros es un objetivo.

Otro objetivo es defender fuertemente la educación pública de la provincia de Buenos Aires, la salud pública y la seguridad, por supuesto. Son los ejes que guían nuestro accionar cada día.

–¿Y cómo impacta la política de Javier Milei en territorio bonaerense?

Nosotros creemos que no se puede construir un federalismo que consista en que las provincias asuman todas las funciones del Estado y el Estado federal concentre todos los recursos de las provincias. Ese federalismo no funciona. Si el gobierno federal quiere ir delegando competencias en las provincias, debe hacerlo con la correspondiente asignación de recursos.

Nosotros vamos a defender a la Provincia en materia de coparticipación; vamos a defender los recursos que les corresponden a las provincias. No nos parece bien cuando de manera intempestiva se cortan fondos que estaban previstos para ejecutar durante este año. Porque eso no afecta a un gobernador, no afecta a un gobierno; afecta a los bonaerenses. Y la verdad es que nosotros no nos vamos a sumar a ninguna cuestión que les haga daño a los bonaerenses.