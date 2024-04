-El último fin de semana diputados y senadores del bloque UCR-Cambio Federal recorrieron la Sexta Sección. ¿Qué balance puede hacer de los encuentros con vecinos y militantes?

En Bahía Blanca nos encontramos con el desfinanciamiento educativo, tuvimos una reunión muy interesante con las autoridades de la Universidad Nacional del Sur para abordar esta situación; por otro lado, nos interiorizamos del problema crónico del agua, ya que en la ciudad hay clases suspendidas y más de la mitad de la población sin el servicio. Las respuestas no llegan a pesar de las promesas del gobernador. En la distribución se pierde agua y hay problemas con las cianobacterias. Además, los legisladores nos dividimos en grupos y recorrimos los distintos distritos. Fue una experiencia muy buena.

-Qué importante poder recuperar el diálogo como mecanismo de consenso no solo entre vecinos y militantes, sino también con dirigentes de otras fuerzas políticas, como el intendente peronista de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

Por supuesto, porque en definitiva todos luchamos por el mismo objetivo: queremos que a nuestra gente le vaya bien. Desde nuestro bloque creemos en un Estado presente que esté cerca de la gente, pero vemos al kirchnerismo que gobierna la provincia y notamos que la situación es diferente, por ejemplo, con el desabastecimiento de IOMA. ¿El Estado está presente en la salud? ¿Está presente en la educación? Son preguntas que nos hacemos.

-Ahora que menciona a la salud y a la educación pienso en el gobierno nacional y me pregunto cómo impacta la política de Javier Milei en la provincia.

El ajuste llega a cada uno de nuestros hogares. A los más vulnerables los impacta de manera muy profunda y mucho más aún a los jubilados. Ahora bien, tenemos que dividir responsabilidades provinciales y nacionales. Nuestro bloque ha votado el endeudamiento, ha apoyado ciertos aumentos y sabemos que la provincia tiene recursos propios para solucionar los problemas. Si bien es verdad que la Nación nos pone en alerta, no todo es su culpa, es un chivo expiatorio que le viene bien a la provincia.

-Volvamos a la Cámara baja y hablemos, por último, de la impronta activa de la Legislatura bonaerense. ¿Cuáles son los desafíos del bloque UCR-Cambio Federal?

Queremos acompañar al vecino en este momento difícil en cuanto a la salud, a la educación y a la seguridad, por eso iniciamos el proyecto “Legisladores en camino”. Vamos a volver a presentar una declaración por IOMA porque no puede ser que no haya respuestas, no se puede desatender a los bonaerenses. La provincia tiene que accionar políticamente, el Ejecutivo tiene en sus manos el poder de solucionarlo.