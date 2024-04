-Desde el 2009 a esta parte el kirchnerismo gobierna la Ciudad. ¿Qué balance puede hacer puntualmente de la gestión de Federico Otermín?

Es la continuidad de la gestión de Martín Insaurralde-Marina Lesci. Se han prometido un montón de obras que desde el año pasado están inconclusas por falta de fondos de Nación, es decir, fueron parte del “plan platita” de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esas obras -que no están- generan complejidad a los vecinos de todos los barrios.

Otermín inició su gestión con algunos problemas: hay una situación de inseguridad muy compleja y los vecinos manifiestan que hay un abandono del municipio en materia de limpieza.

-El año pasado, previo a las elecciones, usted manifestó que Lomas de Zamora “estaba en un pozo”. ¿Hoy la realidad cambió o es la misma?

La realidad es la misma. En medio de esta situación compleja, el vecino lo último que necesitaba era que desde la Intendencia se mandara un “impuestazo” en lo que tiene que ver, por ejemplo, con alumbrado público que puede llegar hasta diez mil pesos, un 514 por ciento de aumento con respecto a diciembre de 2023.

Como si fuera poco, el gobierno local creó una nueva tasa vial, muy de moda entre las gestiones kirchneristas de la zona; no sabemos ni cuánto se va a recaudar ni para qué obras de infraestructura vial se va a destinar.

Más que un servicio al vecino creemos que es un cheque en blanco al intendente para que disponga del dinero. Desde ahí nos parece que el lomense no es la prioridad porque le mete más presión impositiva y es contraproducente para esta realidad tan compleja que está viviendo la Argentina.

-Volviendo a los barrios, ¿con qué problemas se encuentran los vecinos?

La inseguridad es un tema transversal en todos los barrios, no hay ninguno que escape al delito, somos noticia todo el tiempo. Acá no solo tiene responsabilidad el gobierno local sino el gobierno provincial de Axel Kicillof. Además, en los barrios más humildes hay problemas con los basurales que se van generando.

- ¿Y cómo es la situación del sistema sanitario municipal?

El municipio hizo dos nuevos centros de salud, pero vemos que hay un sistema de sábana corta, es decir, esos centros funcionan bien a expensas de que los preexistentes tienen problemas de gestión. No se fortaleció la atención primaria y se avanzó en medidas populistas. Cuando uno se acerca a las unidades sanitarias de los barrios se encuentra con que no está el clínico que tendría que estar, no está el ginecólogo que tendría que estar, no hay guardia. Estamos ante una gestión que siempre ha hecho del marketing su principal política.

-Si tuviera la posibilidad de sentarse a dialogar con Otermín, a tomar un café, ¿qué le diría?

Que le pida al gobernador que ponga los efectivos necesarios para garantizar la seguridad y que haga un esfuerzo en materia de salud para que los profesionales ganen lo que tienen que ganar. Son las dos cuestiones que le preocupan al vecino.