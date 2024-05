-Diputada, para comenzar me gustaría una reflexión sobre la crisis que está atravesando el IOMA. Muchos legisladores aseguran que el gobierno provincial no está dando respuestas, mientras desde la entidad culpan a la coyuntura económica y la desregulación de precios, sumado a la inflación y a la devaluación de diciembre de 2023. ¿Cómo afecta o impacta la falta de prestación en el interior bonaerense?

IOMA no se encuentra en una nueva crisis, por el contrario, atraviesa un problema que lleva años. Tiene afiliados obligatorios, una gran red prestacional mal atendida en términos financieros y un costo de administración que la pone fuera de competencia con las demás prestadoras de servicios de salud.

En el contexto actual esto se agrava, pero la esencia es la deficiente gestión de los recursos económicos, básicamente porque se la administra como si fuera un elemento del Estado y no una obra social independiente. Por supuesto que el momento es complejo, pero si se la hubiera atendido en tiempo y forma, hoy podría sortear la crisis de manera más decorosa. La situación del interior bonaerense no escapa a la situación del IOMA.

-Más allá de este tema vinculado a la salud, ¿qué consideración le merece la gestión de Kicillof?

Kicillof no gestiona, solo gasta. Eventualmente gestiona el crecimiento presupuestario para prestar servicios deficientes. Eso no es gestión. Priorizó viajes estudiantiles sobre la seguridad, propició nuevos ministerios y sus respectivos gastos en desmedro de servicios esenciales provinciales; quiere hacer nuevas empresas de salud del Estado sin reparar en la deficiente infraestructura de los hospitales de la Provincia. Para el caso de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, no cumple con los arreglos de las rutas bonaerenses y no ejecuta las asignaciones presupuestarias para obras de la zona. Repito, no puedo calificar gestión, porque no la tiene o no la veo. Es un gastador serial.

-Días atrás la senadora radical, Eugenia Gil, manifestaba a este medio que Kicillof está “en modo candidato a Presidente más que en gobernador”. ¿Qué piensa al respecto? ¿Lo ve así?

Es probable. También puede ser una respuesta lógica ante los dichos del presidente Milei porque pareciera que lo elige como contrincante. Eso nos genera un problema enorme a los habitantes de la provincia de Buenos Aires porque necesitamos un gobernador atento a los problemas de los bonaerenses y, pareciera, que su agenda es solamente electoral.

-En el ámbito legislativo, ¿cómo está trabajando el bloque del PRO en la cámara baja?

El bloque se reúne habitualmente, estamos presentando proyectos y debatiendo sobre las próximas afrontas del oficialismo. Como el caso de la voluntad del gobernador de crear más empresas del Estado en el área Salud. Estamos cohesionados y con la voluntad de hacer crecer nuestro espacio político.

-¿Cómo analiza la actualidad del PRO nacional bajo la presidencia de Mauricio Macri?

Entiendo que Mauricio es nuestro líder natural, su presidencia nos ayuda a encontrar nuevamente el foco de nuestro espacio. Sabemos que somos el cambio, sin embargo, la gente pidió un cambio más profundo, por eso Milei es Presidente. Estas son épocas de entender el pedido de nuestros votantes y ajustar clavijas de cara a las próximas elecciones.