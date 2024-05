-¿Cómo acompañan desde el municipio de Morón a los vecinos en estos tiempos económicos y sociales tan complejos? ¿Qué políticas públicas sociales están llevando adelante?

Si, la demanda ha crecido en todos los órdenes: en materia alimentaria, habitacional, en aquellos conflictos vinculados a las relaciones laborales, y las guardias de las salas barriales y del mismo hospital están más exigidas. Por eso, hemos decidido reforzar las partidas para esas áreas para que ningún vecino se quede sin recibir la respuesta del Estado municipal.

-Muchos intendentes me manifestaron que de febrero a esta parte los vecinos tocan con mayor frecuencia el timbre de las diferentes dependencias municipales buscando “más Estado”. ¿En Morón pasa algo similar?

Efectivamente, la presencia del Estado se requiere de manera más intensificada y es parte de un ejercicio de convivencia al que nos obliga el voto popular. El gobierno nacional no cree en el Estado, discontinuó la obra pública, no sostiene muchos de los programas en materia social, y cree que la inversión en salud y en educación es un gasto, frente a un gobierno provincial que cree que el Estado tiene que garantizar esos derechos elementales.

En este panorama cada vez más recesivo donde se empieza a amenazar la continuidad de las fuentes laborales, los municipios estamos siendo más demandados.

-Intendente, en el último tiempo hubo acusaciones cruzadas en el Partido Justicialista. De hecho, Cristina Fernández en su discurso en Quilmes le pidió a la dirigencia debatir lo que a la gente le importa y no vanalidades. ¿Cómo analiza este momento interno del espacio? ¿Le preocupan las críticas públicas?

No, me parece que como bien dijo la ex Presidente y no deja de coincidir el propio gobernador, hoy quienes tenemos responsabilidades no podemos estar enfocados en ninguna otra cosa que no sea la demanda de nuestra comunidad. Ya habrá tiempos para discutir otras cosas, hoy la gestión se impone ante cualquier eventualidad.

-Vamos llegando al quinto mes de gestión de Javier Milei. ¿Qué balance puede hacer de su gobierno?

Estoy preocupado porque veo que la actividad se contrae, todos los días nos enteramos de la destrucción de nuevas fuentes de trabajo, y se desinvierte en materia educativa. Creo que con las políticas que el gobierno sigue tomando ese escenario, lamentablemente, no va a cambiar.