–Intendente, participó en Mar del Plata, este fin de semana, del Congreso de Salud Provincial (COSAPRO); hubo una asamblea en la que estuvo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, junto a los jefes comunales. De acuerdo al diagnóstico del ministro y al suyo, por supuesto, también, ¿cómo avanza el Plan Quinquenal?

Nosotros fuimos el día viernes, porque era el jueves, viernes y sábado. Fuimos a la asamblea directamente y al cierre que hizo el gobernador (Axel Kicillof) después de la asamblea. La asamblea estaba constituida por representantes de los 135 municipios en un salón grande, importante. En algunos casos había intendentes, en otros casos había directores de Salud, secretarios de Salud o directores de hospitales. Y también estaban representados en la mesa referentes profesionales y autoridades de universidades públicas, que de alguna manera también se relacionan con la medicina en general.

La asamblea fue encabezada por el ministro Kreplak, y también estaba Carlos Bianco como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires; y también estaba Daniel Gollan, como exministro y actual legislador provincial. También había otras reuniones donde se llevaban adelante talleres vinculados con el tema de la salud provincial. La verdad que fue una asamblea importante, con un debate grande, porque en primer lugar el ministro planteó las cuestiones con las cuales venían trabajando y algunas cuestiones puntuales de lo que ellos observan, por supuesto, como política pública en materia de salud provincial, y después hubo participación mediante micrófono de cada uno de los que querían hablar de los municipios.

Hubo una buena participación: entre treinta o cuarenta personas pudieron decir algo, comentar algo de lo que ellos pensaban sobre el tema de salud, puntual o general. En nuestro caso, habló Martín Randazzo, en representación del Foro de Intendentes Radicales, diciendo lo que nosotros pensamos sobre el tema: que compartíamos muchos puntos, y otros, por ahí, por supuesto que el foro no es que está en desacuerdo, pero que fundamentalmente rescataba algunas cuestiones puntuales.

Y en ese sentido, lo que se hizo fue acercarle una propuesta que ya estaba dando vueltas, que se fue acordando y delineando a medida que se fueron haciendo los pre-COSAPRO. Fue importante la participación que hubo durante varios meses para llegar a este Congreso Provincial de Salud. Y en todas esas reuniones previas, la Provincia fue confeccionando un acta, fijando una postura concreta sobre el tema de salud provincial. Nosotros, como Intendentes, en algunos temas estábamos de acuerdo, en otros no tanto. Y lo que se hizo fue plantearles personalmente al ministro de Salud y a la viceministra, personalmente, el grupo de intendentes. Éramos diez o doce intendentes radicales. Se le acercó el acta, se la dejó en manos del ministro. Por supuesto, estaba conforme y contento de que estábamos participando; el hecho de estar ahí, compartiendo gran parte de lo que se decía, me parece que es importante también para el ministro, desde ese punto de vista.

–Intendente, ¿en qué temas no están conformes, o quizás les generan más ruido a los intendentes radicales las iniciativas presentadas por el Ejecutivo?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hay temas que tienen que ver con lo legislativo. Y los intendentes, en algunas cuestiones que la Provincia está tratando de formalizar, que tienen que pasar por la Legislatura, respetamos la postura del bloque de diputados, que son los que tienen que actuar en su momento y analizar las posibilidades de llegar a una postura concreta. Lo que los municipios radicales plantean es hacer una mesa de diálogo y de debate para poder llegar a algunas conclusiones concretas. Fundamentalmente por ahí pasa la cosa.

Cuando se habló en su momento con el gobernador, que creo que hicimos una nota en su momento, con varios ministros del gobierno provincial, se llegó al acuerdo de armar mesas de debate donde el Foro pueda participar y conversar directamente con los ministros, para ponernos poner un acuerdo en temas concretos. Por supuesto, llegamos al COSAPRO y esas mesas no se concretaron. Y un poco ahí está el planteo: para ponernos de acuerdo y plantear estos temas, algunos de los cuales son complejos, y analizarlos en forma rápida e inmediata, necesitamos alguna mesa de debate técnico. Que es un poco lo que planteó en el COSAPRO Martín Randazzo, que es médico además, y que forma parte de la comisión del Foro de Intendentes.

–Imagino, también, que antes de sentarse a debatir los proyectos que el Ejecutivo busca llevar adelante, por ejemplo la empresa de emergencias médicas, el laboratorio farmacéutico o el instituto universitario de salud, primero hay que poner sobre la mesa la actualidad de IOMA, esta crisis terminal que tiene la obra social.

Eso lo venimos planteando desde hace un tiempo largo, por escrito incluso, y verbalmente al ministro y al gobernador. Me excluyo en ese esquema, no porque no tenga una crítica en ese sentido, porque también de alguna manera recibimos los inconvenientes, los coletazos que puede tener un funcionamiento no adecuado de IOMA, por lo menos como se está planteando públicamente, pero no tenemos hospital municipal en nuestro caso, entonces no tenemos deuda del IOMA desde la estructura municipal. Sí tenemos inconvenientes, porque si la mutual no termina de cubrir algunas demandas de la sociedad, evidentemente la gente acude a los hospitales o a los municipios para dar la respuesta. El inconveniente más grueso que plantean los intendentes, que es el tema de la deuda que mantiene con la prestadora, en este caso oficial, que es el IOMA, ese inconveniente el municipio de Saladillo no lo tiene; sí recibe los coletazos, porque si IOMA no cubre, evidentemente tratan de buscar alguna alternativa posible de solución a través de los municipios.

Pero sí, eso se viene planteando desde el primer momento. Creo que fue en la primera reunión que tuvimos con el gobernador. En la convocatoria a esa reunión era prioridad, justamente, el tema de la obra pública y especialmente del IOMA. En el tema de la obra pública, desde el punto de vista de los atrasos que podían tener, los recursos económicos que podían estar debiendo a los municipios, alguna obra que podía estar demorada en ese sentido; y el tema del IOMA, que es un tema importantísimo.