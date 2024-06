–Facundo, me gustaría comenzar hablando del ámbito local y de cómo repercuten las políticas de Javier Milei en la gestión del día a día. El pasado 10 de junio el Presidente cumplió seis meses en el poder. ¿Qué balance hace de este semestre de gestión?

Un pésimo balance. Negativo para los distritos de nuestra población, alejados de la capital o por ahí de las herramientas básicas. En seis meses hace retroceder, hace empeorar la situación no solamente de la sociedad hoy viva, sino de generaciones futuras también, desalentando y no generando ese anhelo de crecimiento y de prosperidad para cualquier población.

Estamos detenidos en el tiempo. El poder adquisitivo del trabajador cada vez se ve más deteriorado. No solamente el poder adquisitivo, sino también la calidad de vida que lleva. Creo que están generando una calidad de muerte para la población, una mala calidad de muerte. Ni siquiera una buena calidad de vida con mejoramiento de una perspectiva a futuro.

No solamente nos hemos paralizado, sino que hemos retrocedido. Y se ha generado que las perspectivas de una generación queden truncas, por no continuar con las obras, por ver que más de la mitad de la población está inmersa en la pobreza, y eso es triste para cualquier ciudad.

–¿Y cómo están trabajando desde el Ejecutivo local para acompañar a los vecinos en esta etapa, Facundo?

Bueno, primero, con mucha presencia, como lo hemos hecho desde el primer día de la gestión. Paliando la situación en forma permanente, constante, con todo el equipo, en los barrios, en las poblaciones del interior.

Y después, tratando de sobrellevar. Pero lamentablemente ha cambiado la matriz de la demanda social, que en su momento era poder mejorar un barrio, poder mejorar la iluminación, algún establecimiento educativo, alguna sala periférica, un playón deportivo, el crecimiento con crédito local, con gas, con electricidad. Bueno, esa demanda hoy ya no existe. Hoy se piensa en ver cómo se llega a pagar los servicios y que no corten la luz en los hogares, o cómo alimentarse. lamentablemente. Hoy estamos viendo que para muchísimas familias, la última infusión es la que tienen los chicos en el colegio, o quizás en algún merendero, donde también se han cortado la entrega de mercadería.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Creo que es una salvajada lo que se está haciendo: una supervivencia casi animal, a ver quién sobrevive a esta situación. Y también hace que muchos retrocedan: quizás en un momento fueron generosos y hoy tratan de cuidarse porque saben que tampoco alcanza para ellos. Entonces, es una situación caótica.

Esto altera a la familia. Empiezan a convivir nuevamente dos o tres generaciones en el mismo hogar porque no pueden pagar los alquileres y los servicios; entonces, hay más violencia intrafamiliar, hay más inseguridad, más problemas de género. La verdad que lleva a un caos total.

Es una realidad que azota, pero no puedo creer que en el 2024 estemos con familias sin luz, con familias sin alimentarse, con familias sin insumos, con personas con discapacidad sin sus respectivos medicamentos o herramientas para poder trasladarse, los electrodependientes también con sus problemas...

La verdad que es algo caótico y no es libertad. Esto es libertinaje y eso no es ser libre. Porque ser libre es poder elegir lo que uno quiere. Y la verdad es que más del 60% de la población no tiene la libertad de poder alimentarse. Entonces es todo una mentira.

–Un gran desafío para los municipios, ¿no?, esta situación actual. Y en este sentido, me imagino que, más que nunca, necesitan del acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires y de su gobernador, Axel Kicillof.

Sí, gracias a un gobernador y a un equipo. Y no solamente a su capacidad, sino también su bondad y su honestidad moral. Y su formación hace que cada uno de nosotros, los intendentes, cuando recurrimos para ver cómo podemos solventar hasta el pago, muchas veces, de los sueldos municipales, la compra de insumos, de mercadería, de insumos hospitalarios, o por ahí la finalización de alguna obra, constantemente tenemos el apoyo, la ayuda.

Y el acompañamiento que nosotros hacemos con los vecinos en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza que también nos azota a mí y a mi equipo, tenemos el acompañamiento del gobernador y todo su gabinete para que juntos podamos sobrellevar esta etapa y que no estemos solos. Porque creo que cualquier intendente o cualquier funcionario público que haya tenido un sueño jamás se habría imaginado un panorama así: convivir en un ámbito donde ya hay peleas por mercadería entre la gente, hay peleas y hay una violencia verbal y física que hace que entre vecinos estén peleándose, quizás, por situaciones que no se estaban viviendo hacía muchísimos años.

–Usted mencionaba que el gobernador los acompaña, pero ustedes como intendentes también respaldan fuertemente la gestión de Kicillof. De hecho, la semana pasada estuvieron en las puertas del Ministerio de Economía entregando, junto al gobernador y a sus ministros, un petitorio para que Nación cubra esta deuda por las obras paralizadas y por los recortes en los fondos, que son 6 billones. ¿Cómo impacta esto en los municipios?

Impacta en que todos los meses recibimos menos mercadería, menos insumos, y en un montón de demandas que estaban cubiertas o tendrían que estar cubiertas, porque así la Constitución lo dice, por el gobierno nacional, bueno, hace caso omiso: está omitiendo un montón de problemática de las que no se está haciendo cargo.

El gobernador no tiene superpoderes. Entonces también necesita nuestro acompañamiento. Y sabe que cuenta con mi persona y con todo mi equipo también, en caso de que podamos ayudar en algo. Porque la verdad que nosotros estamos preocupados, en mi caso por 25.000 habitantes, y el gobernador está ocupado y preocupado por más de 17 millones de habitantes que están sufriendo.

Porque no solamente es la paralización de las obras, que es algo material: estamos hablando de muchísima gente sin trabajo, de muchísima gente que ha roto este crecimiento que venía teniendo, trabajando y consolidando lo que era su familia. También un montón de insumos que no están recibiendo personas con enfermedades crónicas. Son situaciones impactantes, que no dejan de sorprender.

El gobernador en todos los problemas está activo con nosotros, así que lo menos que se merece es que nosotros estemos las 24 horas pendientes, a ver si nos necesita. Y, gracias a Dios, hoy está respaldado por los intendentes, y nosotros tenemos el respaldo de la Gobernación, que para nosotros es fundamental. Si no, muchas veces tendríamos que suspender servicios, suspender funciones, y no tenemos esa ideología ni esa mentalidad. Al contrario: reforzamos lo que podemos, ponemos en marcha lo que en algún momento estaba detenido porque creíamos que no se iba a sufrir más.

La verdad es que hemos elegido a un presidente que no tiene en cuenta a la sociedad. Solamente es un juego, creo: un juego de alguien que no tiene racionalidad o no tiene la profundidad que tenemos, por ahí, los intendentes, un gobernador o los funcionarios públicos, de convivir con el sufrimiento social.

La verdad que nos entristece, nos pone mal. Argentina hoy está rendida, entregada. Está perdiendo soberanía, está perdiendo libertad, está perdiendo lo que costó muchos años hacer visible y concientizar a la gente.