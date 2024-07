Entrevista GLP. Carlos Bevilacqua: “Los municipios del interior necesitan el acompañamiento de la Nación”

–Carlos, en diciembre asumió su tercer mandato al frente del municipio. ¿Cómo evalúa este último semestre de gestión?

El hecho de un cambio de gobierno implica también algún tipo de trastorno para la administración, hasta tanto se conocen las nuevas autoridades y un montón de cuestiones que tienen que ver con la marcha de la gestión. Y bueno, en un complejo panorama económico, a lo cual no están ajenos los municipios, como no está ajena tampoco la Provincia de Buenos Aires.

Ante ello, hemos tratado de garantizar con el pago de sueldos y el pago a proveedores, y con lo que reste de allí, poder ir avanzando en cuestiones más pequeñas que lo que veníamos haciendo, atendiendo a que el gobierno nacional ha parado las obras que estaban en curso y nuevas no hay absolutamente nada. Lo único que estamos llevando a cabo son obras que veníamos realizando con la Provincia de Buenos Aires.

–¿Se han paralizado obras importantes del gobierno nacional que estaban llevando adelante en el distrito y que estaban ya siendo ejecutadas?

Sí. Nosotros tenemos tres obras para las que habíamos firmado convenios. En una estábamos casi al 95% de terminación, y otras que están al 50% y al 10% o 15%. Son obras de urbanización que quedaron paradas desde el mes de diciembre posterior a la asunción del nuevo gobierno nacional. Y si bien hemos hecho las gestiones para tratar de restablecer las mismas, hasta el día de hoy no hemos encontrado todavía la respuesta afirmativa para que prosigan, que en definitiva es lo que nosotros queremos.

–¿Y cómo se gobierna un distrito con un gobierno nacional que parece, al menos desde afuera, de puertas cerradas?

Muy complicado. La verdad que muy complicado, no solamente para Villarino, sino para todos los municipios. No solamente en cuestiones que tienen que ver con la idea o la concepción de la obra pública, que está parada, sino que la cuestión que más nos preocupa de acá cuatro años es cómo se va a ir desarrollando, independientemente de los casos puntuales de obras que tenemos paradas, sino que en el futuro, tanto en Villarino como en la Argentina en general, los municipios del interior necesitan un acompañamiento de un Estado.

El privado siempre busca la rentabilidad en los lugares donde hay mayor desarrollo, mayor densidad poblacional. Entonces, la verdad que a nosotros nos preocupa mucho, y también nos preocupa el hecho de que durante seis meses tampoco hemos interlocutores para poder hablar. Es decir, no hay funcionarios designados, no hay firma... La verdad que se complica mucho.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Este jueves, el gobierno de Javier Milei consiguió finalmente la Ley Bases, una ley que el mismo Presidente pidió desde que asumió para poder gobernar. Ahora la tiene en sus manos y me pregunto qué impacto piensa que tendrá el paquete de medidas en los municipios bonaerenses.

Esperemos el transitar de acá en adelante, cómo se va a ir desarrollando. El gobierno nacional dice que esa herramienta que le han dado las Cámaras de Diputados y Senadores, de alguna manera, es lo que necesitaba para poder comenzar a desarrollar sus políticas y que tengan un efecto positivo para la Argentina y, en este caso en particular, para el municipio.

Hay cuestiones, como por ejemplo el tema del impuesto a las ganancias, que van a repercutir negativamente a mi modo de ver, porque en definitiva a los trabajadores les saca una parte de lo que no es una ganancia sino que es el sueldo mensual que corresponde como trabajador. Esas cuestiones me parece que son negativas. Pero, bueno, yo prefiero en este momento dejar abierta la posibilidad de ver cómo se va a ir desarrollando y qué es lo que va a hacer el gobierno, teniendo en cuenta que ya tiene la herramienta.

Hasta el día de hoy, una de las cuestiones era que no tenía esa ley que para el gobierno era imprescindible. Así que esperemos a ver y, lógicamente, para el bien de la Argentina, que sea para bien.

–Por último, intendente, lo llevo al ámbito partidario. Me gustaría conocer cómo está el vecinalismo regional este año.

La verdad que nosotros estamos muy abocados al tema de la gestión, como te decía, por las dificultades. Desde lo político, estamos trabajando con un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para poder presentarlo en la Cámara de Diputados a través de la diputada Fernanda Bevilacqua, que va a hacer un aporte una vez más.

Esperamos con ansiedad la posibilidad a nivel nacional de la boleta única de papel. Lo escuchaba al senador (Maximiliano) Abad, que la estaba impulsando. Me parece que esa es una buena medida porque tiene que ver con la transparencia, con el cuidado del ambiente, con garantizar la igualdad de oportunidades a aquellos que quieren competir en el sistema democrático en cuanto a candidaturas, y también evitar un gasto excesivo todos los años en boletas que se deben imprimir. Es una voluntad que se tiene que dar. Uno escucha antes de las elecciones a todos los espacios políticos, pero cuando llega el momento no levantan la mano que tienen que levantar para que eso cambie. Así que esperamos que esa cuestión, que para nosotros es muy importante porque es una de las banderas que nosotros hemos presentado en la provincia de Buenos Aires, tenga ya el primer puntapié. Una ley nacional me parece que es algo positivo desde lo político.