Entrevista GLP. Adrián Urreli sobre una eventual fusión del PRO y LLA: “No la veo”

–Adrián, en una reciente entrevista usted criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof asegurando que hoy en día está más enfocado en ser candidato a presidente y distraído con su política partidaria. ¿Por qué? ¿Dónde nota en la gestión esta distracción que usted plantea por parte del gobernador Kicillof?

Yo te diría que lo veo en una serie de cosas. Por ejemplo, en el tipo de proyectos que nosotros estamos viendo, las propuestas que está haciendo, que no tienen que ver con la solución de problemas, sino con plantear posiciones ideológicas; las declaraciones de manera permanente para posicionarse, digamos, como el opositor más relevante y contrastando continuamente con el presidente.

Yo creo que, si bien las medidas que puedan tomar desde el gobierno nacional puedan no ser buenas para el gobernador, hay muchas de ellas que sí. Yo creo que en una necesidad de diálogo y en un estado de necesidad de la provincia, en lugar de buscar contrastar y todo el tiempo estar en la negativa, podría tener mirada de gestión.

Y después, todo lo que vemos del gobernador tiene que ver o con su relación política interna o con la búsqueda de armar grupos con el resto de gobernadores. Es un claro posicionamiento para afuera y no para adentro de la provincia.

Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos necesidades urgentes en la provincia. La inseguridad está absolutamente desmadrada. Tenemos situaciones que tienen que ver con la salud, con la educación, que siguen sin estar atendidas, o con propuestas que no tienen nada que ver con las necesidades.

Necesitamos un gobernador presente, que se esté ocupando y haciéndose cargo, también, de los problemas. No es su primer año de gestión. Imaginemos que si en los primeros cuatro años, en los que, teóricamente, tuvo dedicación sobre la gestión, no pudo encaminar la realidad de la provincia, si está ocupado en otro tipo de cosas, mucho menos va a poder hacer. Y realmente necesitamos que se ocupe de la provincia.

–En este contexto provincial que usted señala, se encuentra también el PRO. Patricia Bullrich se bajó de la pelea por el PRO bonaerense y (Cristian) Ritondo, finalmente, asumirá al frente del partido en la provincia. ¿Cómo imagina esta nueva etapa partidaria a nivel provincial, Adrián?

Yo creo que nosotros tenemos la obligación de presentar alternativas en lo nacional, porque tenemos una agenda propia y tratamos de que al gobierno le vaya bien, porque es nuestra responsabilidad. Pero también tenemos propuestas y cosas que creemos que se pueden trabajar y en la provincia, decididamente, tenemos que tener muchísimo, muchísimo vigor. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la posición de Ritondo, que va a ser presidente del PRO en la provincia.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Necesitamos mostrar la alternativa. Creemos que la provincia se merece un gobierno distinto, más presente, más ocupado de los problemas reales de los vecinos. Y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido para generar las propuestas, los equipos de trabajo como para poder hacernos cargo de la provincia.

–¿Ha perdido la identidad el PRO estos últimos años, o todo lo contrario?

Mirá, yo creo que el PRO tiene una identidad muy clara, muy definida. Siempre que hay extremos parece que se diluyen las posiciones que no son tan extremas, pero nosotros tenemos una identidad muy clara, que tiene que ver con la gestión, con una cercanía a los vecinos que es necesaria para poder entender cuáles son sus necesidades, y eso no se perdió. Seguimos laburando con muchísimo esfuerzo y muchísima fuerza en todo el territorio de la provincia.

–¿Ve posible una fusión de las fuerzas a nivel nacional entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, teniendo en cuenta lo que dijo en las últimas horas el Presidente: que era una posibilidad esta fusión, tras destacar el acompañamiento de legisladores como Ritondo, (Diego) Santilli y (María Eugenia) Vidal durante el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal?

No, yo una fusión de partidos no la veo. Es una opinión muy personal: yo no la veo. Creo que tenemos muchos puntos en común, pero también tenemos muchos puntos que son de una mirada distinta. Sí puede, eventualmente, haber alguna confluencia electoral, pero yo no veo de ninguna manera una fusión de partidos.

–¿Y en dónde se diferencia esta mirada entre el PRO y LLA? ¿En qué puntos de la gestión nacional, Adrián?

Nosotros estamos convencidos de que, primero, el rumbo de transparentar las cuentas nacionales, de llegar a equilibrios presupuestarios, es absolutamente necesario y es saludable. Creo que tenemos formas distintas y abordamos también otras partes de la gestión.

Lo que estoy viendo hasta ahora es que se ha hecho un enorme esfuerzo de trabajar sobre inflación y todas cuestiones de variables macroeconómicas. Yo creo que hay que tener también una mirada productiva que tiene que ver con ampliar la cantidad de trabajadores. Me parece que eso, en sí mismo, es una mirada distinta.