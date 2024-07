Entrevista GLP: "Lo que necesitamos verdaderamente es reactivar la actividad económica", dijo Alejandro Finocchiaro

–Alejandro, me gustaría conocer su consideración de estos prácticamente siete meses de gestión del gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que en las últimas horas la Fundación Pensar, esta fundación que es un think tank del partido, emitió un informe con un análisis de los primeros meses de gobierno de Milei donde señaló que hay “más interrogantes que certezas”. ¿Usted cómo analiza la actualidad?

En realidad era bastante lógico que pasara esto, porque en primer lugar el presidente Milei montó una fuerza política y llegó a la presidencia a menos de dos años. Entonces es bastante lógico que mucha gente se preguntase cómo iba a ser en el poder.

Después, creo que el Presidente recibió una de las herencias más difíciles de la era democrática, si no la más difícil. Cuando él, el 10 de diciembre, dijo “No hay plata”, no estaba exagerando. No solo no había plata, sino que lo poco que había en el Banco Central eran papelitos (figuradamente, obviamente) que decían “Se le debe plata a Fulano o a Mengano”.

Y así el gobierno ha transitado todos estos meses, que no solo ha tardado el Congreso en darle las herramientas que el Presidente necesitaba o que el Presidente pedía, sino que también este gobierno no tuvo mucho margen para esa cota de aprendizaje que tienen todos los gobiernos, ¿no es cierto? Cada gobierno, cuando asume, tarda un tiempo en ubicarse, en ver dónde está la botonera, en entender determinados procesos, y este gobierno no lo tuvo. Entonces yo, en eso, soy bastante benigno. Y sí creo que el gobierno tiene que ir explicitando cada vez más cuáles son los próximos pasos económicos.

–Claro, porque en este punto, desde el PRO, entienden que es esencial un equilibrio en las cuentas públicas, pero también apuntan a los números de la actividad económica durante esto que el gobierno llamó “fase 1” y manifestaron que el ordenamiento “duele”. ¿Usted considera lo mismo?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Claro. A ver, de desastres como el que nos dejó el kirchnerismo, el último gobierno de Alberto Fernández–(Sergio) Massa–Cristina Kirchner, no se sale sin dolor. Porque ellos realmente han dejado una tremenda infección en el cuerpo social de la República, y no se sale de eso sin dolor. Y justamente se sale como se está saliendo. Digo: había que bajar el déficit fiscal, porque, para que la gente lo entienda, el gobierno del kirchnerismo, salvo en el periodo de Néstor Kirchner, siempre gastó más de lo que recaudó. Entonces, emitía moneda, la moneda generaba inflación.

De hecho, la gran mentira del año pasado, de “Quito (impuesto a las) ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría”... Claro, pero al no recaudar emitían y, básicamente, los precios de los alimentos y de las cuestiones que hacen a la vida básica de una persona se duplicaron y triplicaron. Es decir, lo que te daban por un lado, te lo sacaban por el otro y peor.

Sí creo que hay que trabajar en que la ayuda del Estado llegue específicamente a aquellos que verdaderamente lo necesitan.

–Ahora, Alejandro, el gobierno ya tiene la Ley Bases en la mano; arranca la “fase 2”. ¿Cómo avizora esta nueva etapa para el Ejecutivo nacional?

Yo, sinceramente, creo que el gobierno está gobernando desde el 10 de diciembre. Esto de que el gobierno no hizo nada... no, no, el gobierno sí hizo, y tomó medidas difíciles y valientes. Después se puede estar o no de acuerdo, pero el gobierno está gobernando.

Yo creo que esto comienza a destrabar un montón de cosas, porque, si ahora se va a percibir más por ganancias, si va a haber un blanqueo que va a hacer entrar dinero, etcétera, bueno, posiblemente eso pueda alinear la situación de mucha gente.

Pero lo que nosotros necesitamos verdaderamente es reactivar la actividad económica. Es decir, el horizontal de la “U”, como le diríamos, ¿no? Y eso es lo que hace falta en este momento. Y eso creo que es lo que el gobierno está intentando hacer.