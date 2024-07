Entrevista GLP. Hospitales “sin insumos”, una inseguridad “terrible” y “falta de transparencia” en San Isidro: “Ramón Lanús es el peor intendente”

–Un reciente informe de CB Consultora reveló que el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, es el jefe comunal con peor imagen de la zona norte. ¿A qué atribuye, en su calidad de concejal y de vecino de Lanús, este resultado?

Esto se da en virtud de un montón de inacciones. Porque la realidad es que lo que estamos viendo en los últimos siete meses es una falta de gestión permanente en todas las áreas. Puedo dar infinidad de ejemplos que los vecinos ven y padecen todos los días.

Nosotros dejamos un municipio ordenado, pese a que él diga lo contrario. Lamentablemente, falta a la verdad, y eso también nos duele mucho. Nosotros, en un principio, somos parte del mismo grupo político, que es Cambiemos, y fuimos juntos a una interna, en la cual nosotros perdimos y tuvimos que acompañar posteriormente la presentación de Lanús como candidato a intendente. Pero después, a raíz de una serie de declaraciones, y sobre todo por su falta de gestión, no tuvimos más remedio que empezar a hacer público todo esto, para que los vecinos sepan que somos un partido, un grupo político que existe, y que va a demostrar la poca transparencia, en muchos sentidos, que tiene este gobierno. Pero, sobre todo, la falta de acción.

–¿En dónde nota, Walter, esta falta de transparencia del Ejecutivo municipal?

La falta de transparencia se da en infinidad de cosas también. Te voy a dar un dato de algo que se va a tratar hoy en el Concejo Deliberante: están contratando por 140 millones de pesos una licitación para hacer encuestas. La realidad es que nos parece algo completamente ilógico. Encuestas de opinión de los vecinos para saber hacia dónde dirigir la gestión. Esto es una falacia: las encuestas se hacen con fines políticos. El funcionario tiene que saber lo que los vecinos quieren y lo que los vecinos piden. No necesitan contratar a un tercero para que haga este trabajo.

Nosotros decimos que quizás tienen que contratar a un tercero porque en los últimos meses nombraron 37 secretarios y subsecretarios en la gestión, de los cuales casi dos tercios no son de San Isidro. Son gente que fue echada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando asumió Jorge Macri; algunos que perdieron en Lanús, algunos de Tres de Febrero, otros de San Miguel. Entonces, quizás pensamos positivamente y decimos: “Bueno, como no son vecinos de San Isidro, no conocen San Isidro, no saben dónde quedan las localidades de San Isidro, tienen que contratar a una encuestadora para que se lo informe”.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero la realidad es que lo que nosotros creemos es que esto es con fines políticos y para ver hacia dónde va o cómo tienen que dirigir la imagen del intendente para una futura candidatura del año que viene de sus concejales.

–¿Preocupa esta falta de gestión a sólo siete meses, prácticamente, de haber iniciado el gobierno? Usted, Walter, fue también funcionario de la gestión de Gustavo Posse, un intendente con mucha historia, un hombre muy fuerte de San Isidro. ¿Nota que al intendente actual, Ramón Lanús, le falta gestionar?

Por supuesto. Yo fui secretario de un área que estaba compuesta por tres grandes grupos de secretarías. Yo fui secretario de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito. Hoy está dividida en tres y cada una tiene su secretario, tiene dos subsecretarios y tiene directores generales. O sea, es un mastodonte el gobierno municipal actualmente. No se conocen entre ellos.

Y esto se vio reflejado, por ejemplo, el 17 de diciembre, el día de la tormenta, que cayeron muchos árboles. La verdad que fue algo muy triste. Ofrecimos nuestra ayuda y no la aceptaron. Y hasta hace un mes, dos meses, todavía seguían juntando ramas o recortando árboles caídos en la vía pública.

En los hospitales se ve en los videos cómo están las guardias. No se compran insumos; no se da ningún tipo de servicio. Se cayó el sistema informático y se perdieron las historias clínicas, las órdenes de pago, se perdieron los comprobantes de pago de los vecinos, órdenes de compra...

Se ve en muchas cuestiones vinculadas con la gestión de seguridad. La seguridad es terrible en nuestro distrito. Aumentó muchísimo la delincuencia y esto es también por una negligencia del intendente, o una falta de experiencia notable. Cuando dice que las cámaras que dejamos eran antiguas, que los móviles no funcionaban, que no había un patrullaje acorde a la necesidad del distrito... Lo que hizo fue liberar a San Isidro. Les está diciendo a los delincuentes: “Vengan porque acá no funciona nada”. En su afán de desprestigiar al anterior gobierno, lo único que hizo fue incrementar la inseguridad de los vecinos.

San Isidro fue el primer municipio que tuvo una pileta olímpica, cubierta, climatizada. Al final de la gestión de Gustavo teníamos tres piletas cubiertas y climatizadas, aparte de las ocho que están a disposición de los vecinos durante la época estival. Pero al día de hoy funciona una sola, que empezó a funcionar el lunes pasado, la pileta del campo número 4, porque se olvidaron de que tenían que hacer la contratación de las lonas, se olvidaron de que tenían que hacer el mantenimiento de las calderas. Todo eso se lo dejamos por escrito en el mes de noviembre, para que ellos tuviesen la mejor gestión posible. Lamentablemente, esto implica que fuimos los primeros y hoy somos los únicos que no tienen una pileta climatizada funcionando en toda la zona norte.

Todos nuestros municipios vecinos fueron mejorando su calidad de prestaciones y nosotros la estamos empeorando. Y a eso es a lo que me refiero a veces cuando digo que tenemos al peor intendente, como afirma esta encuesta. Porque lo único que tenía que hacer es mantener lo que había y no destruirlo. No destruirlo a costa de mentiras y a costa de tratar de demostrar que lo otro era malo, cuando él lo que tiene que mostrar es que él es bueno, y no lo puede hacer, evidentemente. Es la mediocridad que a veces tienen algunos gobernantes, sobre todo por sus incapacidades, ¿no?

–¿Hoy está destruyendo, de acuerdo a este análisis que usted hace, lo que dejó Gustavo Posse luego de tantos años de gestión, de avance, de un municipio pujante como San Isidro durante sus gestiones?

Considero eso. Tenemos cuatro hospitales, diez centros de atención primaria, 26 consultorios descentralizados. Hoy no tienen insumos, no se están nombrando profesionales, las guardias están desbordadas, la calidad de atención es pésima y la realidad es que todo el esfuerzo que se hizo durante los últimos años (décadas, porque fue mucho el tiempo que estuvimos en el gobierno), logrando todo lo que se logró, los nueve campos de deporte, los 120 kilómetros de fibra óptica para interconectar las cámaras, los 80 kilómetros de desagües fluviales, doce túneles ferroviarios, la verdad es que lo único que tiene que hacer es mantenerlo y no lo hace.

El sistema de limpieza deja muchísimo que desear. El sistema de patrullaje no existe. La cantidad de pozos por la falta de mantenimiento de la vía pública es cada vez más notable. Y eso se lo puede preguntar a cualquier vecino, no es que estoy diciendo algo que no es real. ¿Y para eso quieren contratar a una empresa y gastar 140 millones de pesos para hacer encuestas? Es notable lo que tienen que hacer.