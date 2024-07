Entrevista GLP. Julio Marini sobre el corte de fondos a las provincias: “El Estado nacional no puede hacerse el distraído”

–Esta semana se cumplieron cincuenta años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, creador de este partido, el peronismo, que ha movilizado a las grandes masas de trabajadores y trabajadoras, siempre bajo los preceptos de una patria libre, soberana y para todos. Hoy, Julio, de acuerdo a su experiencia política y también a su experiencia como militante, ¿considera que estamos lejos, como país, como sociedad, de estas bases establecidas por Perón?

Bueno, el general Perón era un visionario, una persona que veía y observaba a largo plazo un país en crecimiento y de que les vaya bien a todos los sectores, pero por supuesto, más que nada a los trabajadores y a las familias que menos tienen, ¿no? Y en realidad nos está pasando todo lo contrario, con este gobierno actual que tenemos, con el gobierno que tuvimos de (Mauricio) Macri. Francamente, trabajan para las grandes corporaciones. Y estamos, en este momento, por lo que se ve y se escucha y porque votaron la Ley Bases, realmente poniendo en riesgo los recursos naturales que tenemos en la Argentina, beneficiando a corporaciones que seguramente van a hacer un negocio muy brillantecon nuestros recursos. Me estoy refiriendo al petróleo, al gas, a la minería, el litio, tantas otras cosas de las que, gracias a Dios, tenemos una reserva muy grande en la Argentina.

Estamos preocupados con esa situación, pero, bueno, los legisladores votaron a favor de esta ley, que realmente es todo lo contrario de lo que pensaba el general Perón. Esta es la realidad.

–¿Cómo piensa que impactará, en territorio bonaerense principalmente, este paquete de leyes que se aprobó en Diputados?

La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande del país, con 17 millones de habitantes, y es la provincia que más aporta de sus ingresos al gobierno nacional. Y la verdad es que hace años ya que no le pasan lo que deberían pasarle de coparticipación. Y además de eso, este gobierno le está debiendo 5,8 billones, no millones, billones de pesos a la provincia de Buenos Aires, dejando a un gobernador que tiene un compromiso muy fuerte con la provincia, un gobernador que acompaña a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y eso también nos tiene muy preocupados a todos, porque realmente es una medida caprichosa de nuestro Presidente y sus colaboradores achicarles a todas las provincias, para que no puedan crecer, para que no puedan funcionar de la manera que tienen que funcionar.

Fijate vos que son recortes muy importantes los del gobierno nacional a Axel Kicillof, respecto de aportes que por ley deberían depositárselos a la Provincia. No es un capricho del gobernador: por ley tendrían que estar girándole todo ese dinero que en estos seis meses que no se lo giraron, para la educación, para la salud, para la seguridad. Temas importantes con los que el Estado no puede hacerse el distraído.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Axel Kicillof se manifestó en las últimas horas: reiteró que rechaza la invitación al Pacto de Mayo que se va a firmar el próximo 9 de julio, y le pidió al gobierno nacional que devuelva los recursos que les “afanó” (así lo manifestó él) a las provincias en forma “indebida e ilegal”. ¿Está de acuerdo, Julio, con que primero el gobierno debe pagar lo que les debe a las provincias y después llamar a un acuerdo nacional?

Pero por supuesto. Vuelvo a repetirte: en nuestra provincia estamos muy afectados, pero se lo ha hecho prácticamente a todas las provincias, sacando a algunos gobernadores muy amigos de él a los que pueda estar dándoles alguna monedita. Realmente no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir como corresponde por ley: pasarles a las provincias

los dineros que hoy trabados en Nación.

A mí no me llama la atención: yo haría lo mismo que Axel. ¿Ir a sacarte una foto cuando te están recortando los dineros que corresponden por coparticipación? La verdad... Es una foto eso que quiere el Presidente, pero así no es.

Lo que yo digo es que cuando uno llega a un cargo de presidente, de gobernador o de intendente, tiene que cumplir con lo que marca la ley. No podemos estar achicándole los ingresos a cada provincia por un capricho, o porque quiere mostrar que tiene superávit. Pero claro, ¿cómo no va a tener superávit así el gobierno nacional, si en realidad no paga las cosas? Si vos en tu casa no pagás el gas, no pagás la luz, no pagás los comestibles, no pagás el combustible del auto, no pagás el seguro del auto, nada, por supuesto te va a sobrar plata. Pero no estás pagando, no estás cumpliendo con los compromisos que tenés que cumplir. Bueno, esto es lo mismo.

Nuestro gobernador ha sido muy prudente en todo esto. Él está luchando para recuperar lo que realmente se merece recibir la Provincia. Y en ese sentido, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Axel Kicillof.

–¿Cómo hacen desde los municipios para atravesar esta situación económica y social tan crítica? ¿Cómo afecta principalmente a los vecinos en Benito Juárez?

Nosotros estamos sobreviviendo porque tenemos un gobernador que realmente nos está dando una mano muy grande en la coparticipación. Está entrando en tiempo y forma. Nos ha dado una mano muy grande también en lo que respecta a un dinero importante que recibimos los 135 municipios para poder afrontar aumentos de sueldos. Hemos recibido obras que las paga directamente el gobierno provincial.

Hoy por hoy, un municipio que más o menos está bien administrado, y con lo que recibe de Provincia, porque si no, sería imposible sobrevivir y pagar los sueldos y los compromisos de los proveedores; no estaríamos en el mejor lugar, estaríamos bastante complicados también.

En este sentido, el gobernador no nos soltó la mano en ningún momento. A ningún intendente de la provincia de Buenos Aires, a pesar del gran recorte que le ha hecho el gobierno nacional.