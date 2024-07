Entrevista GLP. Lorena Mandagarán contra la publicidad de juegos online en niños: “Es un tema que preocupa mucho”

–Lorena, presentó junto a su par Agustín Maspoli un proyecto en la Legislatura con el objetivo de restringir el acceso a juegos de azar online a niños, niñas y adolescentes. ¿Nota, de acuerdo a lo que han estudiado, analizado en este contexto, que hay una normalización del juego online, sobre todo en los jóvenes?

Sí, la verdad que es un tema que está preocupando y mucho a la comunidad en general. Nosotros hemos recepcionado esta preocupación por parte de la comunidad educativa, de padres... Hace poquito leí una nota en la que también manifestaban preocupación los entes religiosos. La verdad que sí, hoy la cuestión del juego online se ha instalado como una problemática y una preocupación que merece una atención urgente.

Se entiende que se inicia en época de pandemia, un poco por el contexto de encierro, y la necesidad de que los niños estén ocupados en algo. Y el celular o las pantallas fueron un dispositivo de atención y para centrar ahí también el tiempo libre. Pero, bueno, esto ha mutado de una forma tal, y se ha ampliado de una forma tal, que hoy es un problema, porque la atención se derivó a juegos, y sobre todo a juegos de apuestas.

Entonces, hoy nos encontramos con niños de entre 13 y 16 años que centran gran parte de su atención en este tipo de juegos, a cualquier hora del día, y, obviamente, afectando no solo la relación vincular con pares, la cuestión de atención educativa, sino además relaciones familiares. Porque sabemos el uso que hacen de las billeteras virtuales y demás. Esto también ha generado y está generando problemáticas a nivel familiar.

–Ahora, Lorena, ¿cuáles son los ejes del proyecto que presentaron con Maspoli? Porque tengo entendido que, de aprobarse, una persona debería registrarse aportando su nombre, su apellido, el DNI, y también constatar esta información con datos biométricos.

Sí. Exactamente. El proyecto tiene tres ejes. En primer lugar, nosotros consideramos que es necesario reforzar el sistema de control de ingreso a las páginas de Internet, y puntualmente a los juegos online. Hoy, si bien está prohibido que menores de edad ingresen a estas páginas, la verdad es que el control sobre ese ingreso es bastante liviano y se fragúa fácilmente. Por esa razón es que tenemos niños de 12, 13 años hoy interactuando en estas páginas de juegos online.

En primer lugar, lo que ponemos son requisitos que se deben cumplimentar toda vez que se ingresa a la aplicación o a la página. No solamente al momento de bajarla o descargarla en un dispositivo, sino que cada vez que se quiera acceder a la página a la que se quiere ingresar, se tendrán que cumplimentar datos, que tienen que ser datos escritos, su comprobación con el DNI y una nueva medida de comprobación con datos biométricos. Es decir, escanear también el rostro de la persona para ver que realmente estos datos estén en sintonía con las disposiciones para ingresar en el juego, o sea, que sean mayores de edad. Eso es como una primera línea: robustecer el sistema de control para el acceso a estas páginas.

–Algo fundamental, entonces.

Exactamente. Porque, si bien está prohibido que los menores ingresen a estas páginas (de hecho, uno ahora ve que las publicidades dicen “si sos menor no podés”), la verdad que hoy eso no se cumple. Los mecanismos de control son totalmente pasados por alto por los menores. Fraguan la identidad, cambian la fecha de nacimiento, a veces con consentimiento de algún mayor que presta los datos y otras veces sacando los datos de alguna otra forma, o de alguna otra oportunidad en la que tuvieron acceso al documento de un mayor. Entonces, la verdad que hoy ese control falta que se haga más riguroso. Y eso es un

poquito a lo que apunta el proyecto.

En una segunda línea apuntamos a todo lo que tiene que ver con campañas masivas de prevención y promoción. Campañas genuinas, que estén a la misma altura hoy están las campañas de publicidad. Y nosotros vamos un poquito más fuerte con el tema de la publicidad. Nosotros consideramos que en todo lo que tiene que ver con estos juegos, estas publicidades tienen que estar prohibidas en los eventos en los que tengan participación masiva los niños, niñas y adolescentes, es decir, los menores de edad.

Ahí el tema está en que obviamente se involucra la cuestión recreativa, deportiva, cultural, educativa. Y sabemos la presencia que estos juegos tienen hoy, por ejemplo, en el ámbito deportivo.

–Lorena, en los últimos días parece que el gobierno bonaerense se hizo eco de esta problemática y anunció un plan integral de prevención de la ludopatía. ¿Qué piensa al respecto? Me imagino que todas las iniciativas en relación a esto deben ser positivas para abordar el problema.

Totalmente. Yo tomé conocimiento de los distintos puntos del lanzamiento de la propuesta que hizo el Ejecutivo. Muchos de ellos, te diría casi la totalidad, están en relación con nuestro proyecto. En esos puntos hablan de este control mediante datos biométricos, hablan también de la necesidad de hacer campañas de difusión y hablan de la regulación de la publicidad. Así que está en consonancia con el proyecto que nosotros presentamos.

Lo que sí creo que es necesario, independientemente de que estas medidas hayan sido tomadas por el Ejecutivo, de que se haya hecho este plan de acción, que entiendo que se va a poner en funcionamiento a la brevedad, es que, de todas maneras, un marco normativo es necesario.

¿Por qué? Porque puede ser un plan, que no me cabe duda que es con mucha decisión política y voluntad política de atacar el problema, pero nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a que cuando son planes de gobierno, hay algún cambio de gestión, algún cambio de dirigencia, y estos planes, así funcionen bien, suelen desaparecer. En cambio, si uno le da un marco legal, ya no se requiere solo de la buena voluntad o la decisión política de hacer un plan, sino que se habla de cumplir con una ley, en este caso provincial. Con lo cual la obligatoriedad para un Estado de atender esta problemática es legal, es ley. Entonces, ahí ya no depende de la buena voluntad, sino del cumplimiento de una normativa, del cumplimiento de su función de hacer aplicar una ley.