-¿Qué balance puede hacer de la gestión de Soledad Martínez en Vicente López?

Cada concejal y concejala tiene un trabajo específico que trata de desarrollar y a mí uno de los aspectos que más interesa tiene que ver con la planificación de la política pública integral y, en este sentido, encuentro que en Vicente López hay cosas que se hacen que son más de corto plazo o para resolver alguna situación en lo inmediato.

Veo como una cosa medio desorganizada: el tránsito está desorganizado, no hay una planificación integral del distrito de este a oeste, no está organizada la carga y descarga en los comercios, circular en auto es caótico en cualquier hora y la llegada al hospital es difícil. Esto nos da la pauta de una falta de planificación territorial.

-¿Y a qué atribuye la falta de planificación?

Son decisiones políticas. Yo no quiero valorar las capacidades de las personas, no me corresponde, pero se trata de mirar más el corto plazo que el lago plazo. Está puesta la mirada en hacer una política que se asemeja al marketing y no en resolver las problemáticas del distrito, algo parecido a lo que hizo Jorge Macri cuando gobernó acá y a lo que hace ahora que gobierna Capital Federal, que está caótica.

Por ejemplo, en el hospital se hacen obras que son necesarias, pero todavía hay sectores que no funcionan como corresponden. Me parece que falta profundizar en la planificación de la política pública pensando en un municipio integral porque tenemos construcciones, estamos creciendo para arriba, pero no contamos con espacios verdes. ¿La estructura municipal da para sostener esto? Me parece que no.

-¿Cómo es la relación de Soledad Martínez con los vecinos? ¿Es una intendenta presente en los territorios?

Mirá, yo creo que es un estilo del PRO el no tener contacto directo (con los vecinos). En la calle no me la cruzo, se puede ver solo lo que publica en redes, otra cosa la verdad no sé, pero puedo decirte que cuando hablás con los vecinos te cuentan que al ex intendente, el “Japonés” García, lo veían en el banco o en un bar, o iba a sus casas si se inundaban. Yo creo que desde que llegó Jorge Macri al municipio se produjo una lejanía del funcionario público con el vecino y la vecina en la resolución de conflictos, en el cuerpo a cuerpo.

-Algunos concejales de su espacio con los que hablé me manifestaron que la zona oeste de Vicente López está muy abandonada. ¿Nota que Martínez gobierna solo para un sector de la ciudad? ¿Hay vecinos de primera y vecinos de segunda para este gobierno?

Voy a insistir: es una política del PRO porque cuando Mauricio Macri fue presidente gestionó en este sentido. Hay gente de bien, como les gusta decir, y gente que no y que tiene el mote de “planera”.

Ahora, nosotros tenemos que pensar que el PRO pareciera estar cogobernando con Javier Milei. A nivel local presenté en el Concejo Deliberante un proyecto para expresar preocupación y repudiar las medidas del gobierno nacional respecto del presupuesto universitario y no se trató, como tampoco se trató el cierre de la unidad de investigación de la Conadi. El PRO no se expresa en contra y acompaña la Ley Bases como si a los vecinos de Vicente López no les afectara.