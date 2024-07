-¿Por qué desde el PRO no acompañaron el proyecto de ley de Axel Kicillof que busca crear una empresa de Emergencia en salud mixta?

Por varias razones. Por un lado las formales y por otro las políticas. Es decir, si el problema del sistema de emergencias en salud de la provincia de Buenos Aires se resuelve con la creación de una empresa mixta, entonces otros problemas se podrían resolver de la misma forma. Esto es falso, es una cuestión de recursos, no de forma. Si efectivamente la provincia quiere resolver el problema, nada se lo impide, solo tiene que viabilizar los fondos. Ninguna ley le impide hacerse cargo del problema. La empresa mixta es una forma que no resuelve el tema de los recursos.

En cuanto a las razones políticas, algunos colegas han sido claros refiriéndose a que se trata de un potencial negociado. Pero al margen de eso, entendemos que faltan profesionales en las guardias, hay problemas de infraestructura en los hospitales, recorte de prestaciones, desfinanciamiento de los tratamientos y una serie de inconvenientes en la gestión del sistema de salud que parecen ser parte de otra película cuando vienen con la solución de la creación de una empresa de emergencias.

-Usted manifestó que esta visión mixta privado-público “demuestra la falta de voluntad de que un Estado se haga cargo de un tema de salud pública”. ¿Por qué?

Por la razón que le comentaba en la respuesta anterior. Si la forma resuelve el problema, entonces cambiemos la forma. Se trata de un problema de recursos y en este caso la forma de empresa mixta es una excusa. Vienen con una solución mágica a una cuestión que adolece la provincia hace décadas; de hecho, la única que comenzó seriamente a descentralizar y poner el tema en la agenda pública fue María Eugenia Vidal. Los SAME que funcionan en provincia hoy vienen de aquella gestión. Por supuesto que requieren de recursos municipales y por supuesto que la provincia no se hace cargo. Esa es la manifiesta falta de voluntad.

-Intendentes alertan que sus sistemas de salud entran en fase crítica, reclaman destrabar problemas con IOMA y advierten que hay insumos que aumentaron más de 2.600%. ¿Alcanza con el Ejecutivo provincial les de los recursos para que ellos se hagan cargo de las soluciones?

Los recursos no alcanzan porque el gobierno provincial no administra, solo gasta. Nunca habrá recursos si se piensan en más estructuras, en más ministerios y más gasto sin planificación. Parece que el gobernador va a contramano de los problemas que tenemos los bonaerenses. Al “no hay plata” de Milei responde con “nos sobra plata para empresas mixtas”.

Los intendentes en su gran mayoría son más austeros, porque tienen la sensibilidad de sus ciudades a la vuelta de la esquina. Hoy sin recursos se hacen cargo de los temas que no son de su jurisdicción; como los de seguridad y salud. Si ya lo hacen sin recursos, imagínese todo lo que pueden lograr si la provincia los ayuda un poco.

-¿Qué balance hace, en términos generales, de la gestión de Nicolás Kreplak al frente del Ministerio de Salud?

Cuando uno plantea un ministerio para hacer política, todo puede salir mal. Está claro que el ministro Kreplak está enfocado en su campaña política. No hay foco en el IOMA, no hay foco en la infraestructura hospitalaria y no hay foco en los sueldos del personal de salud. La gestión es deficiente; intentar subestimarnos con inventos trasnochados como la creación de esta empresa en particular, demuestra mi visión sobre su gestión.