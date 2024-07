Entrevista GLP. Leonardo Moreno: “El modelo de Milei propone más miseria y pobreza”

–Leonardo, hoy se reanuda el juicio que investiga el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, fue la propia Cristina quien remarcó días atrás la falta de avances en las pesquisas por la autoría intelectual, principalmente. A su entender, ¿hay un pacto de impunidad de la Justicia federal para no llegar a los responsables intelectuales y políticos?

Sí, totalmente. Hay un pacto de impunidad que queremos desbaratar, que queremos visibilizar, que se da entre lo judicial, lo político y lo mediático, en el cual la jueza (María Eugenia) Capuchetti no quiere investigar ciertas pistas que están muy a flor de piel, en la mesa, y que evidentemente no las está viendo o no las quiere investigar, que es por lo que nos terminamos inclinando.

Porque se está realizando un juicio en el cual se está acusando a los autores materiales, pero no se investiga a los autores intelectuales ni a quienes financiaron el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es un problema gravísimo para la democracia argentina. Es un problema gravísimo que no se investigue quiénes fueron los que estuvieron detrás del atentado contra una figura tan importante en Argentina, en América Latina y en el mundo, como es la figura de Cristina, que fue dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación.

Así que lo que estamos tratando de visibilizar es que el juicio está terriblemente invisibilizado en los medios de comunicación y, por ende, no tiene la repercusión que tendría que tener un juicio de tal magnitud. Y, obviamente, sectorizado a los tres acusados que están en los banquillos hoy (que, aparte, lo vimos en vivo: vimos cómo Fernando Sabag Montiel estuvo ahí presente en ese momento, gatillando sobre la cabeza de Cristina; supimos después la investigación de sus dos cómplices). Entonces, hay que ver las pistas que están en la mesa, que son, primero, la de Gerardo Milman, que dijo el día anterior que iba a estar en la costa cuando intentaran matarla, y también la pista del financiamiento de Caputo Hermanos con el grupo ultraviolento Revolución Federal.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Ahora, Leonardo, también llama la atención que Capuchetti siga siendo jueza de la causa cuando fue recusada ya seis veces por haber destruido, entre otros puntos, las pruebas del celular de Sabag Montiel.

Sí. Eso tiene que ver con la complicidad político-judicial de Comodoro Py, de un sector de la Justicia de hace muchísimos años, y la referencia política que tiene la jueza Capuchetti con un sector importantísimo del macrismo, su vínculo muy cercano con Cristian Ritondo, con jueces que tenían mucha cercanía personal y que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en su momento. Me parece que es todo un entramado de impunidad que hace que la Justicia no ponga al filo de la ley a quienes intentaron intelectualmente propagar la violencia para asesinar a Cristina.

Entonces, lo de Capuchetti es terrible. La ruptura del teléfono de Sabag Montiel, cuando estaba a cargo suyo, esta ruptura de la cadena de custodia, es algo increíble, que no pasaría en otra parte del mundo, y sería condenada o recusada o apartada de la causa. Lo mismo que el fiscal (Carlos) Rívolo. La verdad es que es un papelón lo que está sucediendo con el juicio.

–Ahora, Leonardo, lo llevo a otro ámbito: el de caminar día a día los barrios, las calles, el de estar presente en el territorio cuerpo a cuerpo con las necesidades. Sé que en Escobar recorren cada barrio dialogando con los vecinos. Me gustaría conocer cómo es la situación hoy, qué necesidades y preocupaciones pueden recolectar en cada una de estas recorridas del pueblo.

Mirá, hay una cuestión muy fuerte que es la crisis económica, y la pobreza que viene acentuándose desde que Milei está en el gobierno. Si bien ya veníamos con problemas desde la etapa anterior, este modelo, que ya fracasó en la Argentina, es un modelo empobrecedor, de miseria planificada, que ya tiene miles y miles de despidos en el sector público y privado. Y eso repercute muchísimo en la calle. Repercute mucho en los barrios, cuando cada vez son más las familias que van a los merenderos y a los comedores a merendar o a comer, aun con el dato de que el Ministerio de Capital Humano no haya entregado ni entregue la mercadería a comedores y merenderos del país. Entonces, el esfuerzo del municipio y de la Provincia es titánico para poder asistir.

Pero eso no solamente tiene que ver con la falta de alimentos, sino que tiene que ver con la crisis económica: con que no hay un mango, con que las pymes no pueden pagar los impuestos que el gobierno aumentó descaradamente, con que la no regulación de las normas afecta a los consumidores en los servicios de telefonía, servicios de cable, prepagas, las tarjetas de crédito de los bancos.

Esto afecta sistemáticamente a todos los sectores de nuestra sociedad: a los sectores más vulnerables, a los sectores medios, a los sectores productivos y trabajadores. Se hace muy difícil llevar un día a día. Y el reclamo, o la angustia que también vemos caminando en cada barrio y en cada localidad, sea en el casco céntrico o en la periferia, es de un desánimo y de una angustia muy fuerte.

Pero también con la voluntad política, desde nuestro lugar, desde la Cámara y también desde el municipio, que conduce Ariel Sujarchuk, de poner al Estado en el rol que le corresponde: de regular, de contener, de asistir, para que los vecinos y las vecinas estén un poco mejor en este momento tan difícil de la Argentina.

–¿Ve en la figura de Axel Kicillof a aquel representante político que puede llegar a torcer esa angustia, esa desazón de millones de ciudadanos?

Yo creo que la gestión de Axel es una gestión muy importante, muy fuerte, muy cerca de la gente, que está confrontando directamente con el modelo antagónico de Javier Milei, que propone más miseria y más pobreza.

Creo que el peronismo en la provincia de Buenos Aires, desde el Partido Justicialista, desde los intendentes, desde las organizaciones políticas y sociales, es un bloque de construcción para mantener vivo y constantemente en movimiento al peronismo. Y creo que las medidas que se toman desde el gobierno provincial, como también los proyectos que llegan a la Cámara de Diputados, son con el fin de proteger, de preservar y de cuidar a los bonaerenses y las bonaerenses.

Me parece que el rol del Estado en este momento está muy cuestionado por ese sector político, que es violento, que desacredita constantemente el rol de los trabajadores y demoniza y estigmatiza. Entonces, en la figura del gobernador se toman medidas muy necesarias para que los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires estén un poco mejor en todos los ámbitos de gobierno: en salud, en educación, en propuestas culturales, en propuestas sociales, en cuestiones que tengan que ver con el crecimiento de la provincia, pero sin afectar los intereses de los bonaerenses.