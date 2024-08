Entrevista GLP. Daniel Stadnik: “Milei no perjudica a Kicillof ni a la casta, sino a todos los bonaerenses”

–Se conoció en las últimas horas que YPF instalará finalmente su planta de gas natural licuado (GNL) en la provincia de Río Negro y no en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. ¿Qué piensa del entramado político de esta decisión y del rol del gobernador Axel Kicillof?

Quedó demostrado que la planta se instala en ese lugar por cuestiones técnicas. Que están demostradas por la distancia del gasoducto, por el tipo de batimetría que tiene la zona del puerto que han decidido, que tiene muy poco dragado, por los terrenos. Bueno, hay un montón de cuestiones técnicas que han hecho la consultora que contrataron las empresas Petronas e YPF, que dispuso que el lugar ideal para hacer esa inversión, que es tan importante en la Argentina, es en ese lugar. Y no tiene nada que ver con la decisión del gobernador de adherirse o no adherirse a RIGI. La verdad es que quedó una vez más expuesta la mentira del Presidente, ¿no?

–Pero, claro, públicamente o socialmente, queda flotando en el aire esta idea de que Axel Kicillof no quiso adherir al RIGI y entonces la empresa no tuvo otra opción que instalar la planta en la provincia de Río Negro. ¿Considera, Daniel, que es una cuestión más política e ideológica?

Por supuesto que es política. A ver, separemos las cosas. Para la instalación de la planta se va a hacer una inversión creo que de 30.000 millones de dólares. Obviamente, han hecho un estudio técnico de dónde instalarla. Y del estudio técnico resultó que es ahí. Hay que leer ese informe: está muy bien justificado. O sea, más allá de la determinación que hubiera tomado el gobernador, no tiene nada que ver dónde se va a instalar la planta. No se tienen que mezclar las cosas. Todo lo que dijo el Presidente, la verdad, no coincide con el informe técnico de las empresas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Piensa que con esta decisión de que se instale la planta en Río Negro se agudiza más el conflicto entre Nación y Provincia de Buenos Aires? Porque Axel Kicillof habló de una “venganza” del Presidente en conferencia de prensa. ¿Piensa que crece cada vez más la grieta, o las diferencias entre Nación y Provincia, a partir de esto?

El gobernador no tiene una “diferencia” con el Presidente en cuanto a crear ningún conflicto con el gobierno nacional. El problema es que, desde que asumió este presidente, este gobierno provincial ha sido atacado permanentemente. Atacado básicamente en un desfinanciamiento de la provincia de Buenos Aires, cortándole un montón de fondos: de transporte, de seguridad, de educación. Una provincia que, como todos sabemos, contribuye casi el 40% del PBI y es coparticipable, por todo lo que se recauda, en un 20-21%. Y si encima todos esos fondos, que estuvieron acordados por leyes, por convenios, no se transfieren a la Provincia, evidentemente lo que se está produciendo es un desfinanciamiento de un gobierno provincial que ganó las elecciones ampliamente, que lo votaron los bonaerenses mayoritariamente, tanto en las PASO como en la general como en el ballotage. Los bonaerenses lo votaron mayoritariamente porque este es un gobernador que viene desendeudando a la provincia y viene haciendo una gran gestión.

Y bueno, ahí está el problema: en que el Presidente ve ahí un contrincante político, y no tiene mejor idea que atacarlo pegándole, podríamos decir, en la línea de flotación, que es desfinanciar un gobierno. Con lo cual no desfinancia al gobernador Kicillof, sino que desfinancia y afecta a todos los bonaerenses, porque cuando no llegan los medicamentos oncológicos, cuando no llegan las comidas para los comedores, cuando desfinancian a los grandes centros de salud y nosotros tenemos que hacer derivaciones, cuando a los hospitales les quitan los insumos, cuando desfinancia todo eso, los que se ven perjudicados no son el gobernador Kicillof, ni los funcionarios, ni “la casta”, como él le llama, sino la gente, los bonaerenses. La afectación es directamente a los bonaerenses.

–Pensaba en este desfinanciamiento que afecta directamente a los municipios. ¿Cómo se las ingenian ustedes, los intendentes, para afrontar esta crisis social y económica?, ¿con qué estrategias para estar cerca de los vecinos?

Al igual que lo afronta la provincia, lo afrontamos todos los municipios. Nosotros acá en Casares tenemos ocho obras de la Nación paralizadas. Que eso también nos afecta, porque eso es obra pública, que daba trabajo a un montón de gente. Acá en mi pueblo, antes me pedían terreno, casa; hoy ya me pide trabajo la gente.

Vamos a hechos concretos y reales. Hoy lo que se está empezando a ver es una desocupación. Está incrementándose la desocupación, la gente está pidiendo trabajo. Bueno, acá se pararon ocho obras.

Lo que hacemos es lo mismo que hace el gobernador: cuidar nuestros recursos, los recursos que tenemos. Porque también a nosotros, a su vez, la provincia nos coparticipa. Entonces, indirectamente también nos afecta ese acogotamiento a la Provincia: afecta a todos los municipios, sin distinción política. A todos. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de controlar el gasto, de tratar de ayudar a la gente. En este caso, estamos tratando de apoyar a las familias más vulnerables, que son las que más están sufriendo.

El único efector de salud que tiene Carlos Casares es el hospital municipal. Entonces, tenemos un presidente que habla de privatizar la salud, y hoy en Casares se ha estatizado la salud. Porque nosotros tenemos el doble de intervenciones quirúrgicas que el año pasado, porque mucha gente, incluso con prepaga o con obra social, se viene a atender a nuestro hospital. Y estamos contentos de que lo hagan, pero eso nos representa muchos más insumos. Los gastos hospitalarios son muy grandes. Y todo esto no va acompañado con un mayor presupuesto. La oficina de Desarrollo Social cada vez tiene que tratar de dar más respuestas, y tenemos menos recursos. Bueno, sí, realmente es una situación compleja.