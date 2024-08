Entrevista GLP. Natalia Dziakowski: “Milei demuestra una clara falta de liderazgo”

–Natalia, como diputada de la sexta sección, como vecina de la ciudad de Bahía Blanca, ¿cómo cree que impactará en la región, finalmente, la decisión de YPF de instalar su planta en Punta Colorada, Río Negro, y no en el puerto de Ingeniero White?

La verdad, cuando recibimos la noticia, muy molesta, enojada. Fue un baldazo de agua fría; nosotros esperábamos, obviamente, otra cosa. Quiero dejar claro que esto no es un proyecto que se pensó de la noche a la mañana, sino que hace muchos años que se viene trabajando en este proyecto. Este proyecto empieza en el 2017 y se profundiza a partir del año 2021, con lo cual no es un proyecto que se ha improvisado, ni que es una disputa entre provincias ni entre ciudades, porque no es así, sino que el cambio de lugar comienza a partir del 10 de diciembre del 2023, para ser más clara, cuando cambia el color nacional. Que hasta el momento no había pasado, porque incluso hubo cambios a niveles provinciales y eso no nos pasó, porque en el 2017 teníamos otra gestión y luego continúan las mismas negociaciones.

La cuestión es que estamos muy dolidos, muy molestos, y no era lo que esperábamos.

–¿Y cómo analiza, en primera instancia, el rol del gobernador Axel Kicillof en esta discusión?

En principio, cuando estas conversaciones comienzan (allá por 2017, 2018), estaba el conflicto de la recuperación de YPF, pero, más allá de eso, él siempre estuvo al tanto de las negociaciones. Pero fueron llevadas adelante por Bahía Blanca y por el presidente del consorcio del puerto, que en su momento era quien es hoy el intendente, Federico Susbielles. La verdad que él le dio rienda libre al intendente para que pueda discutir y manejar, porque es, básicamente, el consorcio del puerto el que estaba, digamos, poniendo la cara. De hecho, hubo muchos acuerdos y negociaciones y discusiones y análisis que se han hecho con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Y nosotros no es que no nos hemos enterado, sino que no hicieron prensa de esto. ¿Por qué? Porque son negocios, acuerdos y estudios que se hacen en reserva, como para no generar mucha expectativa.

Yo creo que el rol del gobernador no ha sido malo. A lo mejor uno dice: “Se tendría que haber adherido al RIGI”. La verdad que el RIGI es una ley nacional; entonces, cualquiera que entienda un poco de cuestión legislativa, o que entienda cómo funciona el sistema legislativo en nuestro país, sabe que nunca una ley provincial puede ser más importante que una ley nacional. Con lo cual, si la ley es nacional, la provincia de Buenos Aires ya está incorporada: no necesita adherir, ya está. Con lo cual la adhesión o no es simplemente una declaración política.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Vamos a decir: “Bueno, el gobernador debería haber declarado...”. Ponele que sí. Honestamente (y esto es un pensamiento mío, no quiero hablar en nombre de mi bloque porque lo digo como bahiense), yo creo que si el gobernador se hubiera adherido, al igual que el gobernador de Río Negro, el día 1 al RIGI, tampoco hubiera venido la planta a Bahía Blanca. Porque claramente el encono es con el gobernador. Tienen ellos una diferencia política, y claramente los bonaerenses, sobre todo los bahienses, nos vimos perjudicados por ese encono que tienen ellos, ideológico básicamente.

–Entonces, coincide en cierto punto con el gobernador en que el Presidente utiliza su posición para castigar, en este caso, a la Provincia.

Totalmente. Acompaño, sí. Yo escuché toda la conferencia de prensa del gobernador. En algunos puntos estuve muy de acuerdo con lo que decía, en otros no, pero en este momento creo que, si no trabajamos codo a codo para este tipo de proyectos, no vamos a crecer como provincia.

Yo creo que no tiene que haber mezquindades. Creo que lo hablé con vos en alguna oportunidad y lo he dicho en varias oportunidades, en reuniones que hemos tenido con el intendente de Bahía Blanca: no hay margen para mezquindades en este tipo de proyectos. Tenemos que trabajar codo a codo, oposición y oficialismo, para que estas empresas vengan a invertir a la provincia de Buenos Aires, para poder generar empleo, que hoy está en caída, y toda la producción, que está en franca caída.

–Y también la necesidad de generar liderazgos que trabajen para el desarrollo de todos los argentinos, Natalia, más allá de cuestiones políticas.

Pero fijate esto: que el Presidente haya, de alguna manera, cambiado el eje de una discusión de un momento a otro, demuestra una clara falta de liderazgo del presidente Milei. Y lo que está buscando es generar competencias entre provincias y dividir para reinar, cosa que, la verdad, a las provincias no les sirve, no es adecuado. Porque, de hecho, este proyecto que iba a darse en Bahía Blanca iba a generar también mucho trabajo para la provincia de Río Negro.

Bueno, la cuestión es que esto demuestra una clara falta de liderazgo también de él, porque es una decisión errónea que no le conviene a nadie. Yo después leí el comunicado tanto de YPF como de Petronas, que emitieron en conjunto, y hay una sola cosa en este documento en la que puedo llegar a decir: “Bueno, pueden tener razón”, que es en la cuestión técnica de la cercanía que tiene Vaca Muerta con Sierra Colorada. En el resto no coincido en absoluto, porque, de hecho, nuestro puerto es de aguas más profundas, tenemos licencia social, licencia ambiental, y tenemos un puerto hecho. Ahí hay que hacer todo de nuevo.

La verdad que es una pena, y hemos perdido los bonaerenses por la falta de liderazgo del Presidente, y también por algunas cuestiones gubernamentales de Kicillof, que ha tomado decisiones erróneas. Pero en este sentido yo hago completamente responsable a Milei.