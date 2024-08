Entrevista a Nerina Neumann, senadora de la UCR.

-YPF finalmente instalará la planta de Gas Natural Licuado junto a la empresa Petronas en Punta Colorada, Río Negro, en lugar del puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca. ¿Cómo impacta esta decisión en la sexta sección?

Impacta negativamente desde lo económico por los recursos que no se invertirán en nuestra región y en la provincia. Este proceso -que inició en 2017- generó vínculos y potenció la idea de región más allá de la división territorial, por lo tanto, esta decisión afecta el crecimiento y el cambio de la matriz productiva.

-¿Cómo analiza el rol político del gobernador Axel Kicillof en la discusión por la instalación de la planta en la provincia de Buenos Aires?

A mí me queda la sensación de que no fue suficiente, de que no alcanzó. La instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca estaba prácticamente decidida dado el respaldo técnico de los estudios y las proyecciones realizadas desde el 2017, por supuesto que con la asunción de Javier Milei se comenzaron a generar las condiciones para llevarla a Río Negro.

El gobernador debería haber impulsado la adhesión al RIGI porque, de esa manera, dejaba condicionado y expuesto al Presidente. Pero no pudimos lograr que adhiera.

-Kicillof cruzó a Milei por la planta de GNL y dijo: "Es mentira que es por el RIGI, es un capricho ideológico". ¿Cree que esto es así? ¿Hay de capricho de las dos partes?

La postura de Milei no fue ideológica, puede ser política, puede ser económica para abrir el negocio a nuevos sectores privados. Decidió llevar la inversión a Río Negro, trazó una estrategia y lo logró. La postura de Kicillof fue inentendible, terminó siendo funcional a los intereses del gobierno nacional porque era lo que le faltaba a Milei para llevar la planta a Punta Colorada.