Entrevista GLP: la unión entre el PRO y LLA requiere “buena fe”, dijo Javier Martínez

–Este jueves fue el relanzamiento del PRO, encabezado por Mauricio Macri, en La Boca. Usted estuvo presente en el acto. ¿Qué representa el renacer del espacio y qué desafíos tiene por delante?

Bueno, tuvimos la posibilidad de acompañar al expresidente el jueves pasado. No sé si hablar de refundar el espacio en Pergamino, pero sí creo que de volver a buscar los puntos que nos llevaron a formar parte de ese espacio: los puntos que tenían que ver con la gestión eficiente, con la gestión ordenada, con la gestión moderna, con la austeridad, con el respeto a las instituciones. Y yo creo que el expresidente, de alguna manera, volvió a poner en peso lo que nos une. Y el trabajo en equipo, como también lo nombró.

Así que está bueno recordar, y más, supongo, para los que no están en la gestión. Quizás a los que nos toca seguir en la gestión son cosas que tenemos muy, muy presentes; pero ha sido, quizás, más provechoso para aquellos que no tienen tanto contacto con la gestión hoy en día.

–El expresidente volvió a respaldar a (Javier) Milei, pero también le pasó factura: dijo que el Presidente “no quiere ser ayudado” y cuestionó a su entorno. ¿Cómo ve usted la gestión que lleva adelante el mandatario nacional?

En eso voy a coincidir con Mauricio. Porque yo creo que tenemos mucho, pero mucho en común con La Libertad Avanza (LLA), más en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos: una economía sana, saludable, con un Estado lo más pequeño posible. Obviamente, hay un Estado necesario, que debería funcionar, pero lo más pequeño posible, y dentro de esa pequeñez, que sea muy austero. En eso creo que coincidimos. Y también coincidimos en que la inflación es un mal que azota permanentemente a la población y por sobre todo, a las clases que más necesitan tener estabilidad. Así que en eso plenamente coincidimos, y está dentro de nuestra estructura y de nuestro proyecto de país.

Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, el trabajo en equipos, o el tema del golpe a algunos periodistas. Creemos que hay algunas cuestiones que no le hacen bien a la figura presidencial, y eso también lo hemos marcado. A lo mejor no son cuestiones que puedan ser tan relevantes, pero sí son importantes.

Como dijo el expresidente, coincidimos con el actual Presidente en su mirada económica, pero hay otras miradas, como, por sobre todas las cosas, que el Estado necesariamente debe funcionar.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Somos conscientes de que no se corta el pasto al lado de la ruta; los pozos que tenemos acá sobre la 188, por los que los vecinos han reclamado infinidad de veces, y no se ha logrado ni siquiera alguna mejora. Eso lo sabemos: que tenemos un Estado paralizado, lo sabemos. Bueno, eso es lo que hay que activar. Si no, vamos a tener miles de leyes, pero no va a haber quien las active.

Y después, respetar a los funcionarios que se van colocando en las áreas. Porque también notamos los funcionarios duran poco: digamos, 20 o 30 días y se van. Este Estado que necesita funcionar es el que tiene que funcionar, y creo que hoy no funciona tampoco.

El Estado que la gente necesita, y que nosotros consideramos necesario, está directamente paralizado. Te di el ejemplo de las rutas, pero hay otros ejemplos del Estado al que le cuesta arrancar. Y más allá de las buenas intenciones del Presidente, que es lo que dijo Mauricio, hablando del presidente Milei, hay un entorno que no lo deja avanzar.

Él pide formar un equipo: un equipo de trabajo, un equipo que entienda cómo nos relacionamos con el mundo, que entienda que hay que arreglar las autopistas, que entienda que los abuelos del PAMI necesitan su prótesis en tiempo... bueno, que entienda que hay cosas que necesariamente el Estado tiene que cumplir.

–Ahora, en este contexto y a partir de este análisis que hizo el expresidente, ¿nota que es posible una alianza con LLA, o eso queda cada vez más lejos?

Yo creo que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Pero para fortalecer las cosas que nos unen se necesita la buena intención, la buena fe. Y yo creo que Mauricio mostró eso de dialogar, de entender que hay cosas que están equivocadas y hay que corregirlas, que hay cosas que también hay que potenciarlas. Y bueno, hay que ver, desde el otro lado, qué es lo que entienden sobre esto, ¿no? Y ahí, en definitiva, se verá.

Yo entiendo que el cambio que los argentinos necesitan, sobre todo en esta provincia donde vivimos nosotros, necesita la unión del espacio. Porque si no, es como regalarle la provincia al kirchnerismo, en este caso a (Axel) Kicillof. Pero bueno, entiendo que eso nos va a llevar a tener una orden sin mezquindades, y tratando de tener la generosidad que necesita la unión del espacio para que haya una convivencia legislativa y que las leyes que el país necesita se puedan sacar de forma conjunta.