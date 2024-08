Entrevista a Sergio Siciliano, legislador porteño del PRO.

-Mauricio Macri relanzó la semana pasada el PRO. Me gustaría conocer, desde su perspectiva, qué representa el renacer del espacio y qué desafíos tiene por delante a nivel nacional.

Bueno, para todos los que somos parte del PRO (en mi caso, hace casi veinte años que integro este espacio político), la vuelta de Mauricio a la presidencia es una bocanada de aire fresco que nos trae mucha esperanza. El liderazgo de él siempre ha sido natural e indiscutible dentro de este espacio. Y que asuma formalmente, y que haya decidido ponerle el cuerpo a ese liderazgo sin tener la necesidad de hacerlo, sin tener una vocación, una ambición personal, simplemente para buscar el ordenamiento, la unificación y obviamente la renovación del espacio, a mí me genera esperanza.

Yo creo que el PRO, lejos de lo que algunos creen o desean, tiene todavía mucho para aportar a la realidad política de nuestro país. Es el partido que hace veinte años se formó, que llevó un dirigente a la presidencia de la Nación, que fue vital para que haya una renovación nuevamente en el año 2023 y que se fortalezcan los pilares de la democracia, que justamente tienen que ver con estos cargos y con estas renovaciones que se van dando en el ámbito ejecutivo y en el legislativo.

Yo creo que todavía hay mucho para aportar, y creo que Mauricio puede liderar eso desde la presidencia del partido.

-¿Considera, Sergio, que las internas partidarias, las elecciones del año pasado, hicieron que el PRO perdiera su esencia, su identidad? ¿O todo lo contrario: la fortalecieron?

Yo creo que la sociedad la está pasando muy mal: salimos de una pandemia y de un gobierno desastroso, y la sociedad necesitaba escucharnos a los dirigentes hablar de las problemáticas que los afectaban todos los días. Y a veces, en esa confusión de las discusiones que en los partidos pueden resultar necesarias, fueron a destiempo de los tiempos de los argentinos. Me parece que ahí es donde la gente nos señaló que no era el rumbo, que no era el camino, y puso un presidente que hablaba de las cosas que ellos sentían, que eran sus necesidades.

Nos queda a nosotros aprender, escuchar y tratar de representar mejor esas ideas y esas necesidades que tienen los argentinos. Que son muchas, lamentablemente.

-A nivel nacional, Mauricio Macri apoyó el rumbo del gobierno, destacó la baja de la inflación, el rumbo económico, pero también lo cuestionó. ¿Usted cómo ve la gestión de Javier Milei? ¿Qué análisis puede hacer de estos siete meses de gobierno?

A mí me diferencian muchas cosas de del gobierno de Javier Milei, pero siempre termino pensando, primero, que es el presidente electo por los argentinos, y la vocación de los argentinos de un cambio; y segundo, que la alternativa era Sergio Massa y el camino hacia una posible Venezuela. Entonces, ante esa catástrofe del gobierno que veníamos teniendo desde el 2019 hasta el 2023, todos los días nos avergüenza un poco más lo que fueron esos cuatro años. Y pensar que eso se podía acelerar o incrementar me genera la esperanza de que podemos hacer un cambio.

Los argentinos votaron un cambio y nuestra responsabilidad es acompañar ese cambio. Fuimos el partido del cambio. Somos el partido del cambio. Y tenemos que representar eso en el futuro.

Así que, si bien creo que todavía le queda mucho por delante para mejorar al gobierno, creo que ha reflejado la necesidad de los argentinos de un cambio rotundo y un cambio profundo. Y bueno, ojalá lo pueda llevar adelante.

-Se habla de cambio, pero ¿cómo se puede llevar adelante un cambio con un 54% de la población bajo la línea de la pobreza, Sergio?

Y bueno, esa, justamente, es una de las tareas pendientes que tiene por delante el gobierno. Necesita empezar a mostrar resultados: que la mejora en la macroeconomía sea perceptible en la vida cotidiana de cada uno.

Claramente, ese 54%, y podríamos decir que en algunos sectores todavía es mucho más alto, es el producto de muchas malas políticas económicas de estos últimos años. Y lamentablemente en ocho meses es difícil revertir eso. Ojalá podamos ver resultados en el corto plazo, porque hay gente que no puede esperar más. Uno a veces habla de tiempo, de perspectiva, cuando tiene las necesidades básicas satisfechas. Hay gente que no puede esperar. Y es ahí donde me parece que el gobierno tiene que ajustar mecanismos para llegar con políticas sociales, con políticas que sean realmente diferenciadoras, a la población que más lo necesita.

Hay otro sector que tal vez puede esperar un poco más. Pero hay un grupo grande de argentinos que está necesitando que el Estado acompañe y que haya políticas que le lleguen en el día a día.