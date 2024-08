Entrevista a Esteban Reino, intendente de Balcarce.

-El reciente encuentro en Magdalena de intendentes radicales dejó sentada la postura de priorizar la unidad sobre los intereses particulares de cara a las elecciones internas del 6 de octubre. ¿Hoy la unidad es estratégica?

Yo creo que sí. Estamos en un contexto socioeconómico muy delicado y no hay lugar para internas, sería mal interpretado por la sociedad. Es muy grave lo que estamos atravesando, es una crisis muy profunda con más del 55 por ciento de la población en la pobreza. De ahí en más hay que ver los matices, quiénes son los actores que tienen que ceder posiciones y buscar acuerdos para buscar la unidad.

-Y hoy, más allá de la unidad, me imagino que apostar a la territorialidad debe ser uno de los desafíos de la UCR…

Si, quienes gobernamos los territorios sabemos lo que cuesta mantener el sistema de salud, la seguridad, la educación y la panta de personal. Por eso, mirando ese contexto, es que decimos que dentro del radicalismo tenemos que estar enfocados en gobernar y tratar de extender la base territorial, pero siempre dentro del marco de la unidad.

-Empiezan a sonar algunos nombres de cara al 6 de octubre. ¿Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, puede ser uno de los actores que capitalice la unidad?

Nosotros tenemos una relación muy particular con él. Gobernó ocho años Trenque Lauquen y lo hizo muy bien. Es un hombre que hoy no está cumpliendo funciones ejecutivas que insumen 24 horas y, sin dudas, puede ser uno de los hombres de la unidad.

-Venimos hablando de la importancia de la unidad en la UCR, pero el espacio está partido en la Legislatura: por un lado, está el bloque del manismo, con Claudio Frangul a la cabeza, y por el otro lado, el abadismo encabezado por el marplatense Diego Garciarena. ¿A los intendentes les preocupa esta división parlamentaria?

Tanto nosotros, como el Foro de Intendentes y las nuevas autoridades partidarias tenemos que trabajar fuertemente para lograr que se llegue a la unidad, no podemos seguir divididos con peleas que no se condicen con los momentos que está pasando la provincia y el país. Tenemos que estar más unidos que nunca para hacernos fuertes, más allá de las diferencias. No estoy de acuerdo con ese tipo de divisiones.

-Por último, intendente, me gustaría conocer su balance de la gestión de Maximiliano Abad al frente del Comité Provincia.

Su conducción interpretó la realidad del radicalismo. Todos queremos una UCR más amplia, gobernando, siendo protagonista, encabezando la lista en la provincia, pero después te chocás con la realidad. Él logró interpretarla, hizo lo mejor que necesitaba el partido en ese momento para mantener la base territorial y ampliarla. Su gestión ha sido buena, pero tenemos que hacer la autocrítica de por qué los radicales en ciudades donde hace 20 o 30 años éramos gobierno hoy no lo somos. ¿Por qué la sociedad no nos ve? Tenemos que trabajar más en eso.