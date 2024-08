Entrevista a Blanca Cantero, intendenta de Presidente Perón.

-A inicios de esta semana recibió la visita del gobernador Axel Kicillof, quien inauguró dos destacamentos policiales en Guernica y puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para el municipio.

Pudimos inaugurar dos edificios, el primero para la policía motorizada, que en Presidente Perón cuenta con cuarenta hombres divididos en turnos, y el segundo, para el Grupo de Acción Preventiva (GAP). No solo recibimos la visita del gobernador sino también del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien trajo al municipio una ambulancia de alta complejidad 0KM totalmente equipada y un ecógrafo que empezará a funcionar esta misma semana.

-Mientras me contaba esto pensaba en la importancia territorial de cada uno de los ministerios bonaerenses en tiempos donde el gobierno nacional está totalmente ausentes en los municipios.

Si, lamentablemente, el gobierno nacional está totalmente ausente. Es una pena porque ya podríamos haber terminado el plan Casa Propia; una de las avenidas más importantes que quedó con el 50 por ciento de la obra paralizada; tres Centros de Desarrollo Infantil (CDI); y las obras de cloaca y agua en uno de los barrios más antiguos de la ciudad . Espero que el gobierno nacional reflexione y ponga un poco de corazón para los vecinos.

En este municipio se sacaron los gastos superfluos para poder terminar aquellas obras que quedaron inconclusas. En algunos casos la Provincia nos puede ayudar y en otros nos haremos cargo, como corresponde.

El vecino no puede quedar con las obras paralizadas por más que así lo desea el gobierno nacional porque no vinimos a la política para mirar cómo pasa el tiempo y no hacer nada. Aunque nos tengamos que cuidar al máximo la intención es hacer una buena gestión económica y buscar todas las fuentes posibles de recursos.

-¿Cómo acompañan desde lo social a los vecinos?

Los ministerios nacionales no existen para los municipios. La gente no pide alimentos porque le gusta hacer cola y esperar, lo hace por necesidad. Hay muchos abuelos necesitados por lo bajo de la jubilación o de la pensión, como también muchas mamás con necesidades. Es un problema serio y no nos podemos dar el lujo de que los chicos no tengan en la mesa un plato de comida porque eso es muy dañino para su desarrollo. No queremos chicos destruidos, hacemos lo posible para que eso no pase.