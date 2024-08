-El reciente encuentro en Magdalena del Foro de Intendentes radicales dejó sentada la postura de priorizar la unidad sobre los intereses particulares de cara a las elecciones del 6 de octubre. ¿La unidad es estratégica?

La unidad es fundamental y necesaria para el momento que vive el radicalismo. Necesitamos un partido fortalecido no solo en la Provincia sino también en la Nación. La UCR necesita fortalecerse aún en las diferencias, por eso todas las líneas internas deberán resignar algo para lograr la unidad necesaria.

-Comenzaron a barajarse algunos nombres, suena fuerte el de Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen. ¿Piensa que puede ser él quien capitalice esa mentada unidad?

No quiero dar nombres porque cada línea tiene el suyo, todos son importantes, pero Miguel podría ser la persona que nos represente a todos. Pasó por la Municipalidad de Trenque Lauquen, conoce el trabajo de los territorios y podría articular los distritos que gobernamos con el Poder Ejecutivo y las autoridades partidarias. Me parece que sería un buen nombre y nos sentiríamos todos representados.

-Usted manifestaba la necesidad de que cada línea interna ceda algo en post de la unidad, pero ¿es posible hoy alcanzarla teniendo en cuenta la rivalidad entre Facundo Manes y Maxi Abad en el radicalismo bonaerense?

Como te decía al principio, cada uno tendrá que resignar algo para conseguir la unidad. Si no miramos el bien común, si cada una de las líneas no logra desprenderse de los fanatismos, de los posicionamientos antagónicos, no vamos a poder tener la unidad que todos los intendentes y gran parte de los afiliados estamos pidiendo. La idea es construir una alternativa de poder y de gestión para las próximas elecciones.

-¿Qué balance puede hacer de la gestión de Abad al frente del Comité Provincia?

Fue muy buena, fue uno de los que se animó a enfrentar al PRO en las elecciones legislativas pasadas con la figura de Facundo Manes como candidato. Ganamos en muchos distritos del interior, le devolvió al radicalismo casi un millón y medio de votos a lo largo y ancho de la Provincia. Hicimos una gran elección que nos permitió colar legisladores en las listas sin depender de negociaciones.

El año pasado nosotros, los intendentes, le habíamos pedido a Facundo que fuera candidato a gobernador. Sus ambiciones o sus ideas de ir por la Presidencia no lo permitieron.

-Por último, Román, lo llevo al ámbito local. Me gustaría conocer cómo avanza la gestión en Rojas, cómo se las están ingeniando desde el municipio para sobrellevar este contexto social y económico tan complejo.

La situación económica es muy complicada, estamos tratando de apuntalar lo social. La primera semana de septiembre vamos a inaugurar el tomógrafo y estamos articulando programas de obras donde una parte pone el municipio y otra los vecinos. Es un año complejo, tenemos que ser austeros y cuidar los recursos, pero hay cuestiones como la salud, la educación y la asistencia social que no podemos dejar de acompañar.

A la vez estamos llevando adelante obras con el gobierno provincial, algo que siempre destaco, como la Ruta 31, los techos de la Escuela 1 y las viviendas sociales. A través de la gestión provincial estamos consiguiendo recursos y poco a poco vamos avanzando.