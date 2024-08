Tensión en LLA: Arrieta denuncia complot tras filtrar chats

Lourdes Arrieta no renuncia y denuncia “totalitarismo” en La Libertad Avanza

La diputada por Mendoza, Lourdes Arrieta, quien recientemente expuso una serie de chats que revelan la organización de la visita de legisladores libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, ratificó que no renunciará a su banca a pesar de la presión interna. En una entrevista concedida a Radio Con Vos, Arrieta manifestó que se enfrenta a un “régimen verticalista totalitario” dentro de La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por Javier Milei.

“No voy a renunciar. El 43% de los mendocinos me eligió, así que eso está descartado”, afirmó con firmeza la legisladora, al tiempo que insistió en que su único objetivo es “terminar estos cuatro años legislando para bien”. Arrieta, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de ser expulsada del bloque o incluso del Congreso, debido a lo que calificó como un “sistema de corrupción enorme” que impera en el espacio libertario.

El conflicto con Martín Menem y la interna en el bloque libertario

La legisladora mendocina también apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de haberla “ninguneado” durante una tensa reunión del bloque. Según Arrieta, Menem habría utilizado un lenguaje denigrante, refiriéndose a ella y a otras legisladoras como “putitas”, durante un momento de crisis.

“Cuando tuve esa crisis, porque soy un ser humano que se sacó, nadie se acercó para tranquilizarme”, relató Arrieta. “Martín Menem, en vez de preguntarme cómo estaba, lo primero que dijo fue que ‘era momento de no ser tibios y de no venderse como putitas’. No sé a qué se quiso referir, pero luego continuaron hablando y pidiendo que me expulsaran”, reveló la diputada.

Arrieta denunció que el clima dentro de La Libertad Avanza es de un “totalitarismo” absoluto, en el que no se permite ninguna disidencia. “Si me echan, me voy a ir con la frente en alto sabiendo que dije la verdad y peleando contra un sistema de corrupción enorme”, enfatizó.

La visita a genocidas y la desestabilización del gobierno de Milei

La polémica en torno a la visita al penal de Ezeiza sigue generando tensiones dentro del bloque libertario. Arrieta, quien formó parte de la delegación que visitó a los represores, intentó desligar al presidente Javier Milei de la organización de la misma. “Yo sé que Javier no tiene que ver con todo esto”, sostuvo, sugiriendo que hay una conspiración interna para desestabilizar al gobierno del líder libertario.

A pesar de ello, Arrieta fue clara al afirmar que la visita se realizó en calidad de diputados de la Nación y que fue de carácter institucional y humanitaria, con el objetivo de conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos. “Nunca pensé que eran detenidos por crímenes de lesa humanidad”, aseguró la legisladora, quien también afirmó que fue incluida en el grupo de WhatsApp donde se organizó la visita sin darle importancia a los detalles.

Las reacciones dentro del bloque libertario

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó minimizar el impacto del escándalo, afirmando que “no es un tema trascendente porque no le va a cambiar la vida a nadie”. Menem insistió en la necesidad de que los miembros del bloque libertario mantengan lealtad y apoyen todos los proyectos del Ejecutivo.

Sin embargo, la situación dentro de La Libertad Avanza parece estar lejos de calmarse. Oscar Zago, exjefe del bloque, también se refirió a la crisis interna, criticando la actitud de algunos legisladores y advirtiendo que si continúan buscando culpables, “se van a quedar sin plumas”. Zago también apuntó contra Menem, sugiriendo que la responsabilidad de la crisis recae en quienes mantienen contactos directos con el cura Javier Olivera Ravasi.

La disputa por la verdad y el futuro de Arrieta en la política

La filtración de los chats por parte de Arrieta ha puesto en evidencia las profundas divisiones dentro del bloque libertario y ha generado una serie de acusaciones cruzadas que podrían tener consecuencias graves para el futuro de La Libertad Avanza. Arrieta, por su parte, se muestra decidida a no dar marcha atrás y a continuar su labor legislativa, incluso si eso significa enfrentar la expulsión.

“Si me echan, me voy a ir con la frente en alto sabiendo que dije la verdad”, reiteró la diputada, quien ha denunciado que detrás de la visita al penal de Ezeiza hay intereses oscuros que buscan perjudicar la imagen del presidente Milei.

Con este nuevo capítulo en la interna de La Libertad Avanza, la pregunta que queda es cómo impactará esta crisis en la unidad del bloque libertario y qué consecuencias tendrá para la política argentina en los próximos meses.