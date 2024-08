Entrevista GLP: Diz denuncia "ensañamiento y revanchismo" de Milei con la Provincia

Entrevista a Facundo Diz, intendente de Navarro.

-Intendente, en la ciudad hay 17 obras nacionales suspendidas. Esto deja a mucha gente sin trabajo y repercute en la microeconomía. ¿Cómo se gestiona en este contexto?

Bueno, es una dificultad que atraviesa no solo Navarro sino las distintas ciudades de la provincia y del país, porque son determinaciones que ha tomado el gobierno nacional que sí o sí perjudican a toda la sociedad. Acá se rompieron un montón de ilusiones, de perspectivas que tenía cada ciudadano, cada intendente y cada actor en la política en la vida cotidiana. Entonces es un destrozo de la sociedad misma y quien no lo quiera ver así realmente es porque no entiende lo que atraviesa detener una obra.

En este caso estamos hablando de 17 obras, algunas planificadas, otras en avance, otras quizás con muy poco para su finalización. Y la paralización hizo decaer la economía circular y frustrar a varias generaciones. Es muy complejo lo que estamos atravesando. Sin embargo, con el gobierno provincial estamos tratando de poder sobrellevar esta situación, pero no deja de ser una realidad que golpea duro.

No es grato sobrellevar una vida normal cuando los vecinos que en algún momento estuvieron un poquito mejor o tenían por lo menos lo básico cubierto, hoy ya no puedan enfrentar ni una boleta de luz, ni la alimentación de la familia y eso, la verdad, que golpea y golpea muy duro a cualquier persona.

-Usted remarcaba el apoyo, frente a esta situación, del gobierno de Axel Kicillof que apoya y sostiene a los municipios…

Sí, en realidad más que acompañar hoy nos está dando una mano y está siendo parte de la gestión para que no lo suframos personalmente. Gracias a Dios tenemos la ayuda del gobernador y de su equipo con mucha pasión y humanidad. Cabe destacar, además, que hoy Navarro no cuenta con el presupuesto porque no se votó la fiscal impositiva y estamos con el presupuesto del año anterior y entonces también estamos sufriendo por la falta de empatía de un montón de funcionarios y de concejales.

Hoy el gobierno nacional juega al mercado y al individualismo. Nosotros jugamos al Estado presente y a una sociedad conformada y que pueda llevarle la mano a un país grande.

-¿Nota que el gobierno nacional tiene un ensañamiento significativo con la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta también estas últimas medidas que ha tomado con la decisión de cortar el beneficio de la red SUBE por lo que el transporte aumentará hasta un 60% por ejemplo en la provincia de Buenos Aires.

Y la intencionalidad a veces no se juzga solamente por lo que uno piensa, sino también por lo que ve, por lo que ejecuta y por lo que lleva adelante el gobierno. Y cuando hay normas o leyes nacionales que no se cumplen, como la coparticipación y programas que se han elaborado conjuntamente con todas las fuerzas políticas, vemos que hay intencionalidad, ilegalidad y ensañamiento, bronca o quizás revanchismo. La verdadera intención que tiene el gobierno nacional es vaciar el país y dejarlo sin una mirada a futuro.

-¿Y el peronismo en este contexto cómo tiene que actuar, cómo debe reorganizarse?

Cuando tuvimos la oportunidad de llevar adelante el país quizás quedaron muchas cosas que podríamos haber hecho diferente. Hoy ya con el diario del lunes es distinto, pero sí también hay que ser un poquito más realista, hay que ser más contundente en las determinaciones porque la realidad de estas familias que se arruinan ahora no se arruinan por un mes, por una semana, se arruinan por generaciones. Nuestro país está sangrando, sangran los trabajadores, las pymes, la industria, la educación pública.

El despotismo y el cinismo que existe de parte de los gobiernos neoliberales es muy grande, y después nosotros tenemos que volver a recuperar todo también de una forma abrupta y rápida.