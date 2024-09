Matías Civale, diputado del bloque UCR-GEN

-Pablo Domenichini, de Evolución, la línea de Martín Lousteau en la UCR, oficializó su candidatura para presidir el partido a nivel provincial, buscando desbancar al abadismo. ¿Por qué, su entender, hoy es la mejor opción para dirigir el destino del Comité Provincia?

Bueno, más allá de los nombres propios me parece que hoy lo que está en discusión es hacia dónde debe ir el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. El partido tuvo una derrota electoral muy reciente formando un frente político que quedó tercero en las elecciones, sin llevar candidatos a presidente y a gobernador. El resultado final es que se ha achicado, porque la realidad es que hoy tiene menos intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales y concejales de los que tenía. Tampoco ha tenido candidatos a intendente en las cabeceras de las secciones electorales, como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás o Pergamino, entonces la discusión es qué es lo que quiere ser el radicalismo.

Nosotros entendemos que es el momento de que el radicalismo recupere la identidad, la voluntad de generar un espacio de poder que compita, que se anime a competir. Tenemos gestiones exitosas en la provincia de Buenos Aires con intendentes que llevan muchos años y gobernadores que acaban de ganar, como Maximiliano Pullaro en Santa Fe. Ese es el radicalismo que queremos, no la táctica permanente de ver si colocamos a un legislador más o a uno menos, queremos un radicalismo que se anime a competir y que sea una clara oposición al gobierno de Javier Milei.

Esta es una cosa que hoy nos diferencia, centralmente nosotros consideramos que el gobierno nacional está en las antípodas del pensamiento radical. No solo me refiero a lo económico y a las formas nefastas de conducción, sino también a las cuestiones de fondo, un gobierno totalmente insensible contra un radicalismo que se ha destacado siempre por ser el partido de las clases medias, por defender a los jubilados, por defender a la educación pública. No hay plata, en definitiva, lo que no hay son prioridades. Y el radicalismo tiene que pararse frente a eso con un modelo de desarrollo, pero que tenga sentido humano, que contemple a los más desposeídos.

-A partir de ese diagnóstico lograron aglutinar a un sector del radicalismo en la figura de Domenichini

Sí, logramos aglutinar a muchos sectores de la provincia de Buenos Aires y la primera conformación se da en la reunificación del bloque en la cámara baja con los diputados de Evolución, Belén Malaisi y a Pablo Domenichini. A partir de las coincidencias de lo que debe ser el radicalismo, hemos logrado arribar a una candidatura para conducir el Comité Provincia con una lista interesante porque Pablo es un joven que representa una renovación, fue el único candidato a intendente de la UCR en todo el conurbano y es rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

También están Nazarena Mesías, su compañera de fórmula, y Miguel Lunghi y Lucía Gómez como convencionales. Me parece que hay una articulación muy interesante y una visión del partido diferente a la actual conducción, porque del otro lado se llama la unidad, la unidad en sí mismo no es un valor, hay que preguntarse para qué la unidad, cuál es el modelo a seguir, hacia dónde debemos ir.

-El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, dijo en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que los radicales no le tienen miedo a las internas, es algo natural del partido, no es una cuestión de vida o muerte. ¿Lo ve igual?

Por supuesto, pero, además, las elecciones internas sirven para ver hacia dónde debe ir el partido. Desde octubre a esta fecha hubo una sola reunión plenaria del Comité Provincia que fue para convocar a las elecciones, no hay debate, por lo tanto, cuando no hay discusión hay que exponer las ideas y las ideas se exponen en una elección interna.

Nosotros tenemos que ser una oposición crítica a Axel Kicillof y a Javier Milei, alejada de ambos extremos, convocando a las fuerzas de centro a armar una alternativa rumbo al 2027 para lo que quede de esta Argentina que hoy se está destruyendo.