-¿Cómo está hoy el PRO en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Cristian Ritondo? ¿Cuáles son los desafíos de la nueva dirigencia en este contexto político del país?

Nosotros debemos mantener nuestra línea. Fuimos los primeros que propusimos un cambio a la sociedad y tenemos que trabajarlo en la provincia de Buenos Aires donde hay una oposición al cambio. Con respecto al partido, se está normalizando con la conducción de Cristian Ritondo.

-¿Le preocupó, Jorge, en algún momento la interna creciente entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el partido?

Sí, realmente, porque le estábamos llevando más confusión a la sociedad en un momento en que está haciendo un sacrificio consciente.

-¿A qué se refiere?

A que la gente entendió que la situación no daba para más y que había que hacer un ajuste. Yo escucho por las calles decir que la cosa de hoy vale la pena.

-Jorge, lo llevo al ámbito legislativo. Sus colegas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley para la implementación de la Boleta Única de Papel. En la Cámara alta hay una iniciativa del espacio que todavía tiene estado parlamentario. ¿Es el debate que se avecina de cara a las próximas elecciones?

Sí,estamos esperando a ver qué ocurre en la Cámara de Diputados puesto que allá hay tres proyectos similares. Creo que van a aunarse y, por fin, va a tener éxito. Es necesario modernizar el sistema electoral en pos de garantizar una competencia más equitativa y transparente.

-¿Qué balance puede hacer de la gestión de Axel Kicillof?

Creo que está equivocando el rumbo. La decisión de no adherir al RIGI fue un grave error y lo van a pagar, principalmente, los ciudadanos de Bahía Blanca. Va por un camino totalmente contrario al que está haciendo a nivel nacional el Presidente. No sé en lo que está pensando.

A raíz de que Kicillof no quiso adherirse al RIGI, la provincia de Buenos Aires perdió una de las inversiones más grandes de su historia: 30.000 millones de dólares. https://t.co/7zjmcBKc4c — Jorge Schiavone (@jorgeschiavone_) July 31, 2024

-Muchos colegas suyos sostienen que Kicillof está más enfocado en su pelea con el Presidente que en gestionar la provincia. ¿Qué piensa al respecto? ¿Coincide?

Exactamente, está en campaña, se está poniendo en las antípodas del Presidente, apostando a que le vaya mal para ser él la opción de reemplazo. Me parece que la sociedad ya se cansó de un sistema que estuvo gobernando durante 20 años y él no lo ve, no hace esa lectura.

-¿Y qué opina de estos nueve meses de gobierno de Javier Milei?

La gente está haciendo un ajuste en su bolsillo, pero tiene esperanza. La Argentina está hipotecada, tenemos que empezar a hacer sacrificios, a refundar la economía para que vengan los capitales. El Estado no puede seguir sosteniendo a tanta gente que no tiene trabajo y la única manera de generar trabajo genuino es con desarrollo.