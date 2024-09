Insultos y acusaciones: Cristina Kirchner vs. Caputo en X

El escenario político argentino volvió a encenderse en las redes sociales, esta vez con un cruce explosivo entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo que comenzó como una crítica al manejo de la crisis por los incendios en la provincia de Córdoba, terminó escalando hacia una disputa personal cargada de insultos y duras acusaciones sobre la deuda pública.

Los incendios en Córdoba: El detonante

Todo inició cuando la ex presidenta publicó un mensaje en la plataforma X (anteriormente Twitter), en el que cuestionaba la falta de respuesta del gobierno ante la devastación causada por los incendios forestales que afectaron localidades como Capilla del Monte, Dolores y Los Cocos. En su publicación, Fernández de Kirchner lamentó la pérdida de viviendas, animales y áreas naturales, describiendo un panorama desolador.

“No ejecutaron ni un solo peso de los fondos asignados para combatir los incendios. Caputo está más preocupado por el pago de la deuda que por salvar a la gente y al medio ambiente”, publicó la ex mandataria en un tono crítico, haciendo referencia directa al actual ministro de Economía. En su mensaje, también recordó un proyecto de ley impulsado en 2020 por su hijo, Máximo Kirchner, que buscaba endurecer las restricciones sobre el uso de tierras afectadas por incendios.

Cristina y la analogía con la deuda

Pero lo que realmente encendió la mecha fue cuando CFK utilizó el caso de los incendios para trazar un paralelismo con el manejo de la deuda pública. En su publicación, titulada "Argentina bajo fuego", comparó los incendios que arrasan Córdoba con la situación financiera del país, bajo la gestión de Caputo.

“¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda, como hizo con Macri y el FMI?”, disparó Cristina, en un claro golpe a la política económica del gobierno de Javier Milei.

La respuesta de Caputo: De los fuegos de la deuda a los insultos

Lejos de mantenerse al margen, Luis Caputo no tardó en contestar. Con un tono agrio y personal, el ministro no sólo defendió su gestión, sino que arremetió directamente contra la ex presidenta. "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía", respondió Caputo en una publicación que subió rápidamente la temperatura del debate.

Caputo fue más allá, refiriéndose a un comentario del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, quien en su momento declaró que su esposa no comprendía mucho sobre economía: "Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más...", lanzó Caputo, cerrando su mensaje con emojis de banderas argentinas.

Cristina lo tilda de misógino y violento

La ex mandataria no dejó pasar el comentario sin reaccionar. En un tono más cargado de desdén que de sorpresa, Cristina acusó al funcionario de ser violento y misógino, características que, según ella, no había detectado en su anterior rol como ministro de Economía bajo la presidencia de Mauricio Macri.

"Sabía que eras endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Pero lo de violento y misógino como ministro de Milei, la verdad, no la tenía. Parece que es contagioso...", replicó Fernández de Kirchner, adjuntando un video de archivo donde el mismo Javier Milei criticaba a Caputo por su manejo de la deuda durante la gestión de Macri. En su respuesta, CFK intentó subrayar las contradicciones en las relaciones actuales dentro del oficialismo.

El trasfondo económico: Caputo flexibiliza la reestructuración de deuda

El choque no se limitó a insultos personales. Detrás del cruce, subyace una crítica profunda hacia la política económica del gobierno actual, con foco en la nueva disposición del Ejecutivo para flexibilizar los requisitos en la reestructuración de deuda.

El pasado lunes, el Gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, que elimina los límites establecidos en la Ley de Administración Financiera para la renegociación de la deuda pública en moneda extranjera. Anteriormente, cualquier reestructuración debía cumplir con al menos dos de tres requisitos: mejora en el monto, tasa de interés o plazo. Sin embargo, el nuevo DNU permite realizar canjes sin necesidad de cumplir con estos requisitos, lo que abre una puerta para mayor flexibilidad en futuras negociaciones.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que esta medida es crucial para poder manejar los vencimientos de deuda que se avecinan, especialmente en 2025, cuando las reservas estarán bajo fuerte presión. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de críticas. Cristina Kirchner, junto con otros referentes de la oposición, calificaron el decreto como una concesión riesgosa que podría comprometer aún más la situación financiera del país.

"Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano, Caputo puede pagar la deuda que él mismo generó cuando fue ministro de Macri", cuestionó CFK.

La escalada política y su impacto en la campaña

El intercambio entre Fernández de Kirchner y Caputo no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2025. En un escenario donde los debates económicos, especialmente los relacionados con la deuda y el ajuste, dominan la agenda pública, cada cruce en redes sociales se convierte en una batalla simbólica por captar la atención y el apoyo del electorado.

El cruce entre ambos líderes también refleja el deterioro de las relaciones entre el kirchnerismo y el gobierno de Javier Milei, que ha adoptado una política de confrontación abierta con figuras de la oposición. En este sentido, las redes sociales continúan siendo el campo de batalla preferido para dirimir diferencias, amplificando el tono agresivo de las discusiones.