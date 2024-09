-En la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles el bloque del PRO intentará introducir modificaciones al proyecto del gobernador Axel Kicillof para crear un RIGI bonaerense. ¿Cuáles son estas reformas que ustedes están planteando?

En primera medida creemos que este es un proyecto que llega tarde. El gobernador, a nuestro criterio, debería haber adherido al RIGI nacional para no perdernos las inversiones que ya perdimos. Pero, fundamentalmente, creemos que la gran debilidad de este proyecto es que tiene reglas absolutamente discrecionales. Si no hay igualdad para todos los que puedan hacer inversiones, es muy difícil.

-¿Y cómo imagina que se dará la discusión en la cámara baja? ¿Lograrán avanzar con estas modificaciones?

Mirá, yo sinceramente creo que el interés del Ejecutivo pasa más por lo gestual que por lo político, por lo que no creo que tenga interés en que se le haga aportes al proyecto que están presentando; no creo que ni siquiera se tome el trabajo de ver si esto sirve o no sirve. En estas condiciones no vamos a acompañar la iniciativa.

-Hablaba de las inversiones y en los últimos días trascendió que la empresa Petronas se bajaría del proyecto de Río Negro. En este sentido, Kicillof le pidió a Milei que deje las chicanas y trabaje para que se concrete esta megainversión. ¿Qué piensa de la discusión política en la que están enfrascados ambos dirigentes?

Yo creo que Kicillof ha utilizado el RIGI para posicionarse en su estrategia de encarnar la oposición al gobierno de Milei dentro del peronismo. En términos políticos es legítimo, lo que pasa es que está desatendiendo la gestión. Me parece que su interés pasa por dar discusiones políticas, no por gestionar, y el único que lo termina pagando es el bonaerense. Hay que dejar las discusiones de lado.

-Adrián, volviendo a la actividad legislativa, días atrás el bloque del PRO presentó junto a la Coalición Cívica y a la UCR el proyecto de Boleta Única de Papel. ¿Es posible en este contexto político del país abrir el debate para mejorar el sistema electoral?

Hay momentos que son complicados, pero no podemos dejar de dar la discusión y tratar de democratizar y hacer más razonables las elecciones. Ahora, cuando las discusiones internas no están saldadas, es difícil que se puedan dar discusiones para afuera, y eso es lo que está pasando en el oficialismo.