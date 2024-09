La senadora bonaerense Sofía Vannelli, del Frente Renovador, ha presentado un proyecto en la Legislatura provincial para crear la figura de un "Defensor de Adultos Mayores". Esta iniciativa surge en medio de manifestaciones de jubilados que reclaman por el veto a la reforma de movilidad jubilatoria, un ajuste que ha impactado fuertemente en sus haberes.

Contexto del reclamo

Desde el veto del gobierno de Javier Milei, la situación de los jubilados se ha deteriorado. Además de la reforma, han sufrido recortes en medicamentos cubiertos por el PAMI y un aumento en tarifas de servicios públicos. Estos ajustes han llevado a que muchos jubilados enfrenten dificultades económicas cada vez mayores.

Funciones del defensor propuesto

La figura del defensor estará bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo y tendrá como objetivo asesorar y orientar a los jubilados en sus problemáticas. Vannelli explica que este organismo sería accesible y sin costo para quienes lo necesiten, asegurando una atención especializada a un sector vulnerable de la población.

Necesidad de protección

Vannelli enfatiza que, en el contexto actual, es crucial que exista un defensor dedicado a contener y proteger los derechos de los adultos mayores. "Los jubilados merecen una contención adecuada y debemos garantizar que sus derechos sean respetados", afirma la legisladora, reflejando la urgencia de esta propuesta.

Impacto de los recortes

Los ajustes recientes no solo han dejado a los jubilados con haberes que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, sino que también han aumentado los costos de medicamentos y servicios. Este panorama resalta la necesidad de un defensor que pueda actuar en representación de sus intereses y asegurar que sus derechos no sean vulnerados.

Avances legislativos

El proyecto, que se presentó originalmente en agosto de 2022, espera ser debatido en la Legislatura bonaerense. La figura del defensor especializado sería un paso importante en la defensa de los derechos de los jubilados, en un momento en que sus necesidades son más críticas que nunca.