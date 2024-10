“Radicales con peluca” en la mira: fuertes divisiones y posibles sanciones en el bloque

Se celebró una nueva cumbre radical en la Cámara baja, en la que se discutió la situación de los cuatro diputados que, en repetidas ocasiones, decidieron desmarcarse del bloque y alinearse con el Gobierno libertario. Los llamados “radicales con peluca” —Mariano Campero, Luis Picat, Pablo Cervi y Martín Arjol— no estuvieron presentes físicamente en la reunión, ya que se encontraban en Brasil participando de un encuentro con agrodiputados de ese país. Sin embargo, podrían haber asistido virtualmente, como lo hicieron otros miembros del bloque.

Debate sobre las votaciones diferenciadas

Durante la reunión, se generó un amplio debate sobre las votaciones en las que estos diputados se diferenciaron del resto del bloque radical. Según fuentes cercanas, aunque hubo un pedido explícito para que no asistieran, el viaje a Brasil les sirvió como excusa perfecta. En la reunión se analizó no solo su comportamiento reciente, sino también la actitud del sector alineado con Facundo Manes, que ha criticado duramente a los diputados disidentes, a pesar de que ellos también se han diferenciado en temas como la Ley Bases.

Propuesta de reconciliación y postura firme de Manes

El mendocino Julio Cobos sugirió una solución intermedia: ofrecerles a los diputados disidentes la posibilidad de firmar un compromiso para alinearse con las directivas del bloque a partir de ahora. Sin embargo, desde el lado de Facundo Manes y su grupo Evolución, la respuesta fue tajante: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, dejando claro que no están dispuestos a perdonar estas diferencias.

Participación de figuras clave en el debate

Durante el acalorado intercambio, participaron varias figuras del radicalismo. Por Evolución hablaron Carla Carrizo, Mariela Coletta y Danya Tavela, mientras que del lado de Manes, lo hicieron Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal. En tanto, los integrantes de la “mesa del bloque” optaron por escuchar y dejaron la tarea de buscar una reconciliación en manos de Cobos, Mario Barletta, Atilio Benedetti y Fabio Quetglas, quien también se conectó desde Brasil.

Posibles expulsiones y creación de un nuevo bloque

En medio de la discusión, surgió la posibilidad de expulsar a los “radicales con peluca”, impulsada principalmente por los sectores que responden a Manes y Evolución. Sin embargo, esta postura parece ser minoritaria dentro del bloque, y quienes proponen la expulsión deberán reunir una mayoría y conseguir las firmas necesarias para avanzar con esa medida.

Clima de tensión y divisiones en el bloque

La tensión en el bloque radical sigue en aumento. Algunos sectores insisten en que no están dispuestos a convivir con los diputados disidentes si no son expulsados, mientras que otros buscan una solución menos drástica. Los que apoyan la expulsión sostienen que estos diputados ya no responden al bloque radical, sino a Patricia Bullrich, y afirman que hay cómplices dentro del bloque que los protegen.

El futuro del bloque y una posible ruptura

Por otro lado, desde el sector rupturista se ha anticipado que se están evaluando los pasos a seguir para la creación de un nuevo bloque, que se formalizaría una vez que se cuente con el respaldo de las autoridades partidarias. La decisión de avanzar en esa dirección está tomada, pero queda por ver cómo y cuándo se implementará.

La crisis interna en el radicalismo continúa, y el futuro del bloque dependerá de cómo se resuelvan estas profundas diferencias entre sus miembros.