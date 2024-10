Kicillof y Cristina Kirchner conmemoran el Día de la Lealtad con actos separados

Este jueves 17 de octubre, el peronismo vuelve a conmemorar el Día de la Lealtad, una fecha clave en su calendario histórico. Sin embargo, este año, los festejos se ven marcados por la interna que sacude al Partido Justicialista (PJ), donde los principales protagonistas son la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Kicillof en Berisso: “Lealtad al pueblo, la patria no se vende”

El acto principal en la localidad de Berisso, cuna del peronismo, fue encabezado por Kicillof bajo la consigna: “Lealtad al pueblo. La patria no se vende”. Este lema no solo resonó entre los asistentes, sino que también reflejó el tono crítico del gobernador hacia sectores del PJ que hoy se encuentran divididos en torno a la conducción del partido. Kicillof, que aún no ha definido su postura en la disputa interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por el liderazgo del PJ nacional, utilizó su discurso para resaltar la importancia de la unidad y la lealtad al pueblo.

El acto contó con la participación de importantes figuras del peronismo bonaerense, entre ellas, los intendentes de La Plata, Berisso y Ensenada, junto a los ministros Carlos Bianco, Andrés Larroque y Walter Correa, quienes respaldaron el mensaje del gobernador.

La interna del PJ: Cristina Kirchner y su propio acto en Buenos Aires

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, un sector del PJ porteño, ligado a Cristina Kirchner, realizó un acto paralelo en la Federación de Box. Aunque inicialmente se rumoreaba sobre un posible encuentro entre la expresidenta y Kicillof para limar asperezas, ambas partes negaron que tal reunión haya tenido lugar. La Cámpora, principal promotora de la candidatura de Cristina para liderar el PJ, aprovechó la ocasión para reafirmar su apoyo a la exmandataria en medio de la campaña interna que divide al movimiento.

Este distanciamiento entre Kicillof y Cristina se da en un contexto de fuertes tensiones por el futuro del PJ. Si bien ambos comparten la misma trinchera dentro del peronismo, sus diferencias políticas y los apoyos que cada uno recibe han generado incertidumbre de cara a las elecciones internas del partido, programadas para el próximo 19 de octubre.

Guillermo Moreno y su propio festejo

Por su parte, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, también organizó un acto independiente en la Plaza Juan Domingo Perón. Bajo la consigna “¿Cómo volver a industrializar a la Argentina?”, Moreno dejó claro que su mirada sobre el rumbo del país difiere tanto de Kicillof como de Cristina. Aunque su figura no tiene el peso electoral de antaño, sigue siendo un referente del peronismo más ortodoxo.

La batalla por el PJ: Cristina vs. Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha emergido como un fuerte contendiente en la disputa por la conducción del PJ, con una postura claramente contraria a la de Cristina Kirchner. “No hay tiempo fáctico para un acuerdo”, declaró Quintela esta semana, en referencia a la imposibilidad de una tregua con la expresidenta antes del cierre de listas.

Quintela ha sido tajante al señalar que, aunque respeta a la exmandataria, no comparte sus métodos ni sus intenciones de volver a presidir el PJ. Esta fractura dentro del movimiento pone en juego la dirección del partido, en un momento en que la unidad parece más necesaria que nunca para enfrentar los desafíos que se avecinan en las elecciones legislativas del próximo año.

El Día de la Lealtad, que debería ser una jornada de celebración para el peronismo, ha puesto en evidencia las profundas divisiones que hoy sacuden al movimiento. Mientras Kicillof y Cristina Kirchner lideran actos separados, la interna del PJ sigue sumando tensiones, con miras a una definición que podría reconfigurar el panorama político de cara al futuro.