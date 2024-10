Ishii dijo que CFK está mal asesorada, cuestionó a Máximo Kirchner y defendió a Kicillof

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó un plenario del PJ en el distrito. En la ocasión, habló de educación y la definió como el "pilar fundamental de nuestra gestión y motivo de orgullo para los paceños".

"En nuestro distrito tenemos alrededor de 50 mil alumnos, el 80 y 90% son los primeros profesionales de su familia. Hemos superado a distritos que tienen 200 años y no pueden tener los establecimientos educativos que tenemos nosotros. Es por eso que, con recursos y mano de obra propios, nuestra nueva facultad va a contar con la mejor tecnología del mundo, para que los paceños tengan acceso a una oferta educativa de excelencia sin la necesidad de irse a estudiar lejos", remarcó.

"Esta vez Cristina se está equivocando"

El alcalde se refirió a lo que sucede en el seno del PJ nacional y al respecto dijo: "Sé que muchos dirigentes y compañeros vinieron a escuchar hablar de la política. Quiero decirles que tenemos un gran cariño por CFK, quien ha hecho mucho, pero esta vez se está equivocando y la están asesorando mal".

"No está el PJ para hacer una elección mientras abuelos están en la calle y alumnos piden educación. La gente no quiere votar en estas circunstancias, compañera. No la asesoren mal. La queremos muchísimo, pero esta vez se están apurando a hacer una elección que no interesa a la gente. No escuchan. Como presidente del partido, les digo: no hay forma de organizar una elección en 15, 20 días", comentó.

Y acotó "¿Qué le pasó al gobierno nuestro en la última elección? En las provincias no llegaron las boletas y La Cámpora no estaba trabajando en ningún lugar".

"Máximo fue responsable de dejar a esta región sin legisladores"

También se refirió a Máximo Kirchner: "Oí a Máximo Kirchner decir que se pelea por ser Diputado. En la última elección, la región con 1.5M de personas no tuvo representación en las listas nacionales ni provinciales. Ese día los tuvimos que andar buscando. A las 12 de la noche pusieron los nombres que quisieron. Decepcionaron a todo el peronismo y La Cámpora se agarró los cargos. Máximo fue responsable de dejar a esta región sin legisladores".

Ishii asegura que "asfixiaron" a Kicillof y brindó su total apoyo

"Lo que hicieron con la PBA, el asfixiamiento a Kicillof, lo vamos a respaldar hasta las últimas consecuencias en José C. Paz. Bastante pasó con Alberto, a quien eligieron presidente y luego La Cámpora le armó el gobierno", declaró el alcalde.

Sobre el expresidente, opinó "Alberto hizo un mal gobierno, pero la gente que le pusieron fue de La Cámpora y no lo dejaban trabajar. Son tan responsables como él de la caída del gobierno y nos dejaron sin futuro a nosotros".

"Siempre ayudamos a gobiernos peronistas y fuimos orgánicos, pero esta vez no"

En su discurso, Ishii remarcó "Siempre ayudamos a gobiernos peronistas y fuimos orgánicos, pero esta vez no es así. Pido a quienes quieren hacer una interna que sepan que no existe. No se llega con los tiempos, la han hecho para que haya un solo candidato".

"En 2015 perdimos contra Macri y en 2017 los mismos peronistas se fueron a otros partidos. Yo levanté la bandera contra Randazzo, pero no me dieron la posibilidad de participar. Hace 7 años abandonaron el partido y ahora lo quieren tomar", comentó.

Por otro lado, sobre el gobierno provincial, dijo "Axel tiene un problema para conducir la PBA, le han sacado fondos y lo están boicoteando".

"Mi único conductor fue Néstor Kirchner"

Y, en el marco del 14 aniversario de la muerte del expresidente, comentó "Con todo el respeto que le tengo a CFK, mi único conductor fue Néstor Kirchner. Siempre vamos a estar orgullosos de lo que hizo por el país. Le digo a esta gente que pare la locura de la interna y de dividir más el país".