Continúan las críticas a la administración de Alfredo Zavatarelli, intendente en uso de licencia, y Fernando Rodríguez, su reemplazo, por la falta de acción en temas claves para el desarrollo distrital. "Lo único que vinieron a hacer es plata de la política; se han puesto ricos haciendo plata de la política", había asegurado tiempo atrás a este medio un referente opositor. En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con el concejal de Juntos por el Cambio, Franco Flamini, para conocer en detalle la situación local.

-¿Qué análisis puede hacer del gobierno de Alfredo “Freddy” Zavatarelli, intendente en uso de licencia, quien es reemplazado por Fernando Rodríguez? ¿Cómo evalúa esta gestión conjunta?

Como oposición, buscamos acompañar el crecimiento, el trabajo y la mejora en el distrito. Al ser un lugar pequeño y al mantener un contacto constante con los vecinos, recolectamos información y escuchamos sus solicitudes. Hoy, en mi opinión, la gestión parece un poco debilitada.

Aunque el intendente interino lleva años formando parte del equipo de Zavatarelli, en ciertos momentos parece desconocer algunas de las realidades del distrito, especialmente en lo que respecta a cuestiones laborales y la generación de fuentes de empleo. Todavía no he visto una señal de comienzo en ese sentido, por eso, me da la impresión de que es un gobierno que está más a la espera de lo que ocurre a nivel provincial o nacional.

"Freddy" Zavatarelli, intendente de General Pinto.

-¿Cuáles considera que son las principales debilidades de esta gestión?

Principalmente, la falta de fuentes de trabajo. Hoy en día, el municipio es la principal fuente de empleo en General Pinto y muchos empleados municipales están por debajo de la línea de pobreza. Sabemos que esta situación se refleja también a nivel nacional, pero no percibo señales de cambio o mejora. Siempre trato de reconocer lo positivo y señalar lo que necesita corregirse. Por ejemplo, en el área de salud contamos con un hospital en excelentes condiciones y con las expectativas cubiertas.

-Zavatarelli gobierna desde 2019, pero ha estado en el gobierno municipal desde 2003. ¿Cree que su gestión muestra señales de estancamiento?

Como suele ocurrir con quienes llevan mucho tiempo en el poder, noto un desgaste que impide ver las falencias de la localidad. Aunque se han realizado obras importantes, creo que estas deberían responder a un objetivo claro para el distrito. En nuestro caso, con Jorge Sánchez como candidato a intendente, teníamos en mente impulsar los microemprendimientos y apostar por el trabajo de la gente del pueblo, ya que, como mencioné antes, el municipio es la principal industria de General Pinto.