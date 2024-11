-¿Cómo evaluaría su primer año de gobierno en Lobería?

La verdad es que no fue un año fácil y no solamente en lo económico. Siendo parte de la Unión Cívica Radical coordinar con un gobernador y un Presidente de diferentes signos políticos no ha sido sencillo. Es cierto que el diálogo con la Provincia es mucho más fluido que con la Nación. En este primer año, el gobierno de Javier Milei aportó cero pesos a Lobería. En ninguno de los convenios que tenía que cumplir hay un atisbo de avance.

-Y donde no interviene el Estado Nacional, el municipio debe redoblar esfuerzos

Exactamente, y eso se sintió en el área de salud. La deserción de Nación y de Provincia implicó que el municipio tuviese que afrontar 30% más de prestaciones que el año pasado.

-Estamos hablando de un momento económico y social muy complicado. Sin embargo, ¿hay algo positivo que pueda destacar de su gestión en 2024?

Sí, hay aspectos para rescatar. En primer lugar, logramos recomponer el salario municipal y este año vamos a cerramos 50 puntos por encima de la inflación; en segundo lugar, gracias al apoyo de Provincia pudimos continuar con la construcción de viviendas: entregamos 10 y para mediados del año próximo completaremos 32 más; por último, a pesar de las dificultades económicas, logramos contener los problemas que generó esta macroeconomía y mantener la paz social en todo el distrito.

Nuevo barrio en Lobería.

-¿Notaron un aumento en los pedidos de ayuda social por parte de los vecinos al municipio?

Sí, pasamos a asistir entre un 12% y un 15% más de familias.

-Pablo, me gustaría pasar ahora al ámbito partidario. ¿Cómo fue este año para la UCR bonaerense que, principalmente, estuvo marcado por la interna de octubre?

Fue un año complejo en lo partidario. Tuvimos una interna que, desde mi punto de vista, fue innecesaria y lamentable en cuanto a cómo se desarrollaron los hechos. Miguel Fernández es el presidente legítimo de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, considero que no era necesario que nuestro partido, que siempre se ha caracterizado por la transparencia electoral, terminara resolviendo estas cuestiones en la justicia.

Foro de Intendentes Radicales en Rojas.

-La semana pasada en Rojas se llevó a cabo el primer encuentro del Foro de Intendentes Radicales después de la interna. ¿Cómo vivió ese reencuentro?

En el Foro de Intendentes la interna no se reflejó. Tengo una muy buena relación con los colegas que representan a la minoría, que son tres, y trabajamos en conjunto. Lo que sí deseo es que haya un solo bloque legislativo.