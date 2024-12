- Iván, en primera instancia me gustaría saber cómo fue este año de gestión a nivel local, marcado por la llegada al poder de Javier Milei y una política de ajuste significativa.

Bueno, la verdad es que ha sido un año muy difícil porque no recibimos absolutamente ninguna ayuda del gobierno nacional; no ingresó ni un peso al municipio, ni por programas ni por obras. Esto llevó a que más vecinos se acerquen al municipio para pedir ayuda, ya sea para trasladarse por estudios médicos, adquirir medicamentos que antes no pagaban o incluso alimentos y materiales de primera necesidad.

El municipio es, naturalmente, la primera ventanilla a la que la gente recurre, y tratamos de dar una mano priorizando lo más urgente, como garantizar que nadie quede sin acceso a tratamientos médicos. Por eso, ponemos mucho esfuerzo en ofrecer combis y autos municipales para llevar a vecinos a clínicas y hospitales, además de ayudar con combustible y mercadería. Esto ha intensificado nuestro trabajo social.

También hemos puesto en marcha espacios de salud mental que tienen una alta demanda, reflejo de una mayor angustia comunitaria que, lamentablemente, repercute en problemas de consumo. En resumen, enfrentamos una situación muy compleja.

- Ha sido un año complicado para muchos municipios bonaerenses. Areco no es la excepción. Pero, si tuvieses que destacar algo positivo de este 2024, ¿qué sería?

Creo que lo más destacable es la cercanía con nuestra comunidad. En estos cinco años de gestión hemos implementado programas de educación para la primera infancia, inaugurado Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ampliado los servicios odontológicos y mejorado el sistema de salud. También trajimos carreras universitarias y creamos el Centro Universitario Carmeño (CUC). Además, abrimos una casa de abrigo y seguimos fortaleciendo políticas que generan beneficios tangibles para muchas familias.

En cuanto a infraestructura, avanzamos con una obra muy importante con fondos de la Provincia: el entubamiento de un canal de dos kilómetros que antes era un foco de contaminación y causaba inundaciones. También estamos construyendo viviendas en Gouin y Tres Sargentos, sumando un total de 21 unidades habitacionales.

- Iván, como intendente peronista del interior bonaerense, ¿cómo analiza este año del espacio, considerando también el flamante rol de Cristina Fernández como presidenta del PJ?

Para mí y para muchos peronistas Cristina es nuestra líder natural y, en este momento, formaliza su liderazgo institucional, lo cual está muy bueno. Tanto ella como Néstor Kirchner nos inspiraron a creer en la política como una herramienta de transformación social, lo que nos llevó a involucrarnos.

Entiendo que dentro del peronismo hay egos y diferentes visiones, pero estoy convencido de que Cristina es una conducción indiscutible. Algunos buscan cuestionar su liderazgo, pero muchos militantes creemos que ella es una figura superlativa.

- ¿Y a nivel provincial? ¿Cómo ve la situación del peronismo?

En la provincia de Buenos Aires hay muchas discusiones pendientes. En el último tiempo intendentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza, Julián Álvarez y Damián Selci, han sido objeto de desgaste por parte de sectores internos que históricamente fueron reacios a Cristina.

Por ejemplo, en Quilmes, lo que hizo Jorge Ferraresi al romper el Concejo Deliberante no le hace bien al peronismo porque desgasta un armado colectivo, que no es individual, especialmente en municipios fuertes donde se le ganó al PRO. Creo que el peronismo debería ser más inteligente y evitar debilitarse desde adentro, porque, al final, estas acciones favorecen a la oposición.