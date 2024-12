Fabiola Yáñez: "Alberto Fernández jamás me pidió perdón"

La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, rompió nuevamente el silencio en una impactante entrevista con el medio español OKDIARIO, para revelar más detalles sobre los años de violencia física y psicológica que sufrió por parte de su ex pareja y ex presidente, Alberto Fernández. El testimonio expone la contradicción entre el discurso feminista del espacio político y la realidad que, según Yáñez, enfrentó en la Quinta de Olivos.

"Jamás me pidió perdón por las palizas"

Fabiola Yáñez afirmó que durante su relación con Fernández vivió un calvario de maltratos. “Nunca me pidió perdón por nada; la culpa siempre la tenía yo”, señaló contundente. Las agresiones no solo incluyeron violencia física, sino también psicológica, un daño que considera aún más devastador: “Te disminuye y te enferma al punto de normalizarlo”.

Fotografías filtradas desde el celular de una ex secretaria de Fernández respaldaron las denuncias de Yáñez. En esas imágenes se evidenciaron lesiones que ella atribuyó a los golpes recibidos. Además, mensajes de texto entre ambos revelaron un patrón de manipulación y abuso emocional. “Me dabas sopapos, me dejabas la cara hirviendo”, escribía Yáñez, mientras Fernández intentaba victimizarse.

Una lucha contra el silencio y las amenazas

Yáñez aseguró que Fernández presionó para evitar que las agresiones se hicieran públicas. Según su relato, abogados del ex presidente le advirtieron que enfrentaría consecuencias si lo denunciaba. “Me coaccionó para que no lo llevara ante un juez”, confesó.

A pesar de las amenazas, decidió hablar, en parte, para denunciar la hipocresía de un gobierno que proclamaba luchar contra la violencia de género mientras su líder ejercía ese mismo abuso. “Decía haber terminado con el patriarcado, pero ejercía violencia en privado”, sostuvo.

Un entorno de infidelidades y abandono

Además del maltrato físico y emocional, Yáñez reveló múltiples infidelidades por parte de Fernández, algunas ocurridas en la propia Casa Rosada. “Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”, le recriminó en mensajes que forman parte de la causa.

La situación también afectó al hijo que ambos comparten. Yáñez acusó a Fernández de ejercer violencia psicológica y verbal durante las videollamadas con el niño. Según su testimonio, el ex mandatario aprovechó vacíos legales para evitar otorgarle una compensación económica tras su separación.

Un sistema que falla a las víctimas

El testimonio de Yáñez señala la falta de apoyo del aparato político que rodeaba a Fernández. Afirmó que incluso la ministra de Género, Ayelén Mazzina, negó conocer su situación. “Fue una soledad absoluta”, describió.

Desde Madrid, donde reside junto a su hijo y su madre, la ex primera dama busca reconstruir su vida. Trabaja en un libro y un documental para compartir su experiencia. “Quiero que esa oscuridad se convierta en luz y ayude a otras mujeres”, expresó.

La respuesta judicial y el próximo capítulo

En paralelo, la causa judicial avanza. Alberto Fernández enfrenta una denuncia por violencia de género que abarca desde 2016 hasta 2024. En un intento por frenar el proceso, recusó al juez federal Julián Ercolini y logró postergar su indagatoria al 19 de diciembre.

Mientras tanto, el relato de Yáñez genera un impacto que trasciende lo personal, exponiendo profundas contradicciones en el discurso político y reavivando el debate sobre la violencia de género en las altas esferas del poder.