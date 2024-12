-¿Cómo fue el trabajo en la Cámara Baja con su bloque durante este 2024?

La verdad es que fue muy positivo para mí. Después de dos años formando parte de Juntos, un bloque muy numeroso, este 2024 integré un espacio más pequeño, lo que ha permitido que mis decisiones y opiniones tengan un poco más de peso. Siempre tuve absoluta libertad para trabajar y expresar mis ideas, pero con este bloque, en particular, me he sentido muy cómoda. Fue un año de mucho trabajo: recorrí, conversé con la gente y me esforcé por aportar soluciones concretas a sus problemas.

En cuanto a la labor legislativa, me enfoqué en temas relacionados con derechos humanos y dediqué gran parte del tiempo al reconocimiento de los municipios, un tema en el que estoy muy comprometida y que seguirá siendo prioritario en mi agenda.

-Justamente, sobre este último tema, mencionó que el oficialismo pone trabas al proyecto de reconocimiento de nuevos municipios que está impulsando junto a la senadora Lorena Mandagarán . ¿Por qué cree que ocurre esto?

En este momento, hay 60 municipios que buscan su reconocimiento oficial. Si analizamos la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, tiene actualmente 135 municipios. El último en ser reconocido fue Lezama, en 2013, y desde entonces no se ha incorporado ninguno más. Si hablamos en términos directos, cuando Lezama se convirtió en municipio, muchos pensaron que no sería viable y que colapsaría en poco tiempo. Sin embargo, no solo ha sobrevivido, sino que ha crecido y se ha consolidado como un municipio importante en la provincia. Nosotros creemos que algo similar sucedería con los demás municipios que buscan su reconocimiento.

¿Por qué digo que al oficialismo no le interesa? Si comparamos, Buenos Aires tiene 135 municipios, mientras que Córdoba tiene casi 600 y Santa Fe más de 400. Más allá de las diferencias ideológicas o políticas, esas provincias están mejor organizadas en términos administrativos y de gestión de recursos. Aquí, en cambio, enfrentamos problemas en "municipios elefantes", como La Matanza, que son básicamente votos para el oficialismo.

Hay ciudades como Huanguelén, Quequén o Derqui que ya cuentan con todas las condiciones para funcionar de manera autónoma. Es realmente necesario reorganizar el sistema municipal en la provincia. Es inviable pensar en gestionar cloacas, luz, gas o seguridad en distritos del Conurbano con más de un millón y medio de habitantes.

-Natalia, para finalizar, se cumplió un año de la presidencia de Javier Milei. ¿Qué balance hace de su gestión?

El balance es pésimo, estoy en las antípodas de este gobierno. En cuanto a la salud, las prepagas han subido de manera exorbitante; es cierto que la inflación está bajado, pero los salarios también están estancados, y eso afecta profundamente el poder adquisitivo; además, hemos presenciado ataques constantes a la prensa, a los opositores y a cualquier voz disidente, calificando a quienes piensan diferente como traidores; y ni hablar de las medidas contra los jubilados.

Que Milei se ponga la bandera de salvador de la Patria me parece demasiado. Todas las decisiones tomadas hasta ahora no han sido contra la casta, como prometió, sino contra el pueblo.