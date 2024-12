Desde el Índice Crianza a la eliminación de pruebas: claves de la nueva ley alimentaria

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó por unanimidad esta semana una ley clave que facilitará el acceso a la cuota alimentaria, un paso trascendental para defender los derechos de la infancia y empoderar a las mujeres que suelen ser las principales responsables del cuidado de sus hijos. La nueva normativa, impulsada por la senadora Sofía Vannelli del Frente Renovador - Unión por la Patria, fue celebrada en una sesión histórica en la que también estuvo presente Malena Galmarini, dirigente del Frente Renovador.

Una ley que cambia vidas

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, modifica e incorpora nuevos artículos al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. El principal objetivo es agilizar y facilitar el cumplimiento de la cuota alimentaria, que se había convertido en un desafío para muchas madres que enfrentan la falta de responsabilidad por parte de los progenitores ausentes.

Con esta norma, se busca hacer frente a la desigualdad que muchas madres enfrentan al intentar garantizar la alimentación y bienestar de sus hijos e hijas.

Declaraciones de Sofía Vannelli

Sofía Vannelli, autora del proyecto, destacó la importancia de esta ley para las familias bonaerenses: “Esta ley representa un paso enorme para garantizar los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes. Busca sortear los obstáculos que enfrentan muchas madres, quienes cargan en silencio con un peso inmenso por el amor a sus hijos". Además, enfatizó que la ley no solo asegura el derecho a una cuota alimentaria justa, sino que también empodera a las mujeres que muchas veces se ven obligadas a asumir la carga económica sin el apoyo necesario.

La mirada de Malena Galmarini

La presencia de Malena Galmarini, extitular de AySA y figura clave del Frente Renovador, durante la sesión no pasó desapercibida. Galmarini resaltó la dimensión social de esta iniciativa: "Es fundamental que comprendamos que este derecho no es de las madres, sino de los niños y niñas. Sin embargo, como quienes generalmente están al cuidado, las mujeres tienen un derecho indirecto a no empobrecerse ante la inacción de los progenitores".

Galmarini enfatizó que la ley no solo beneficia a las madres, sino que representa una victoria para la infancia, garantizando un nivel de vida digno para miles de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires.

El Índice Crianza: una herramienta clave

La ley incorpora como referencia el Índice Crianza, desarrollado por el INDEC, que mide el costo mensual de la crianza de un niño desde su nacimiento hasta los 12 años. Este índice, basado en diversos rubros como alimentación, salud, educación y recreación, proporcionará a los jueces una guía clara para fijar las cuotas alimentarias de forma rápida y proporcional.

Uno de los puntos clave de la nueva legislación es la eliminación de la carga probatoria que recaía sobre las madres. A partir de ahora, los jueces podrán fijar las cuotas alimentarias de forma provisional, basándose en la Canasta Básica Total de Alimentos regulada por el INDEC, sin necesidad de que las madres tengan que presentar pruebas adicionales.

Un impacto que trasciende fronteras

Vannelli destacó que la ley, aunque sancionada en la provincia de Buenos Aires, tiene un impacto más amplio: “Con este proyecto, buscamos también inspirar a otras provincias y al ámbito nacional para actualizar sus procedimientos y garantizar los derechos de más niños y niñas”. Este mensaje refleja el compromiso del Frente Renovador en la defensa de los derechos de la infancia a nivel provincial, con la esperanza de que otras regiones se sumen a la iniciativa.

Compromiso con la equidad

La senadora también enfatizó la necesidad de reconocer y abordar la desigualdad en los procesos de alimentos. “Es esencial reconocer la desigualdad entre las partes en el proceso de alimentos y equiparar la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en desventaja. Esta ley garantiza el derecho humano a vivir con dignidad y a tener un nivel de vida adecuado”, concluyó Vannelli.

La sanción de esta ley representa un avance histórico para la defensa de la infancia en la Provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo fortalece la autonomía económica de las mujeres, al brindarles herramientas legales que facilitan el acceso a una cuota alimentaria justa y equitativa.