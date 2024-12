Cristian Ritondo: silencio, entramado offshore y una fortuna bajo la lupa

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, enfrenta una ola de críticas y una denuncia judicial que amenaza con sacudir los cimientos de su figura política. Mientras desde su espacio reina el silencio, el legislador más rico del país está en el ojo de la tormenta.

La denuncia fue presentada por el abogado Jeremías Rodríguez y recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Según confirmó el letrado a GRUPOLAPROVINCIA.COM, la acusación apunta directamente a Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

"Aunque uno de los dos esté comprando bienes a nombre de uno solo, ese bien integra la sociedad conyugal. Ritondo no se puede lavar las manos, debería haber declarado el 50% de esas sociedades offshore o de esos bienes inmuebles", aseguró a este medio.

La trama, que involucra sociedades offshore y propiedades en Miami y el sur de Florida valuadas en más de 2,6 millones de dólares, fue revelada inicialmente por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Sin embargo, la denuncia judicial se potencia por el silencio absoluto del PRO y las dudas sobre el origen de esos fondos.

Inconsistencias patrimoniales

El diputado no es un político cualquiera. Según un informe de Chequeado, Ritondo es el legislador más rico del país, con un patrimonio declarado de 1.541 millones de pesos en 2023. Este incremento, que representa un 1.709% respecto al año anterior, ahora también está bajo la lupa. No obstante, desde 2018 hasta la última declaración jurada de 2023, no mencionó ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni en las propiedades que forman parte de la investigación.

"Lo que quiero saber es el origen de los fondos. ¿De dónde vienen? ¿Qué estamos ocultando? Podría tratarse de lavado de dinero vinculado al narcotráfico o al terrorismo", señaló Rodríguez, quien insistió en la necesidad de que la Justicia esclarezca la situación.

En medio del escándalo, los 36 diputados que comanda Ritondo mantienen una postura hermética. "No hablamos de eso", es la frase que se repite entre los legisladores del PRO, según fuentes consultadas por La Nación. La interna del espacio político y el temor a un estallido hicieron que el bloque decidiera evitar pronunciamientos.

Pero el silencio no es gratis. Margarita Stolbizer, diputada nacional por el GEN, reclamó en sus redes: "Que aparezca Ritondo a dar explicaciones. Cero doble vara. La política es un cambalache, pero no somos todos lo mismo". Por su parte, Esteban Paulón, del Partido Socialista, fue más allá: "De los Macri a los Milei, pasando por los Ritondo. Cada uno que llega al poder arma una offshore".

De los Macri a los Milei, pasando por testa de los Kirchner, Lázaro Baez y familia Ritondo. Cada uno que llega al poder, arma una off shore para (al menos) evadir impuestos. Sabés quienes no operan así? Nosotrxs, socialistas! Manos limpias y uñas cortas 🌹https://t.co/XunIUh1NlL — Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) December 15, 2024

Una causa que golpea al oficialismo

Este escándalo también tiene ramificaciones dentro del Gobierno de Javier Milei, quien mantiene un vínculo político estrecho con Ritondo. El silencio del diputado también es cómodo para La Libertad Avanza, que en simultáneo enfrenta la polémica designación de Andrés Edgardo Vázquez al frente de la Dirección General Impositiva (DGI). Vázquez también está acusado de comprar propiedades en Miami mediante sociedades offshore no declaradas.

"Con corruptos en lo más alto del poder, el sacrificio de los de siempre, será para nada", denunció la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

Cristian Ritondo junto al presidente Javier Milei.

Ritondo en las sombras: una defensa sin sustento

Por ahora, Ritondo solo se limitó a decir a La Nación que "se trata de una operación en mi contra", mientras evita cualquier tipo de explicación concreta. En reuniones privadas, el jefe del PRO busca convencer a los suyos, principalmente a Mauricio Macri, de que la causa carece de fundamento.

Sin embargo, el silencio prolongado, las inconsistencias en su declaración jurada y las crecientes dudas sobre el origen de su fortuna convierten lo convierten en un foco de crítica y desconfianza. La polémica está lejos de apagarse. ¿Hasta cuándo podrá Ritondo blindarse bajo el silencio de su bloque? La justicia y la opinión pública esperan respuestas.