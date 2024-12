Guerrera sobre el Presupuesto 2025: "Vamos a acercar posiciones e insistir con el diálogo"

La sesión que debía definir el futuro del Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y el endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof terminó sin avances en la Legislatura bonaerense. El oficialismo y la oposición no alcanzaron un acuerdo, aunque la puerta a la negociación sigue abierta. En una conferencia de prensa posterior, Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados, detalló los pasos a seguir para tratar de salvar las diferencias.

"Hemos podido avanzar con la oposición, aunque parezca extraño, en futuros encuentros que van a suceder a partir de los primeros días del mes de enero, para que aquellas cosas que hoy nos diferenciaron y no nos permitieron llegar a un acuerdo, sean subsanadas a través de esas reuniones y podamos arribar a un paquete de leyes que le sirvan a todas y a todos los bonaerenses”, afirmó el referente massista.

Según detalló, las negociaciones continuarán con una reunión clave programada para el martes 7 de enero a las 15 horas. Las discusiones girarán en torno a las diferencias de fondo que impidieron llegar a un acuerdo en diciembre, especialmente al monto destinado a los municipios y el endeudamiento requerido por el gobierno provincial.

“La oposición pretendía un monto que nuestro gobernador entendía que no era posible de abordar. Hubo dos esquemas, un esquema dentro del presupuesto, otro esquema con el endeudamiento. Eso significaba que el endeudamiento tenía que ser mayor. Si no, no lograba cubrir. Este es un endeudamiento al que solicita el gobernador que no tiene que ver con nuevas obras, con nuevos proyectos. Es un endeudamiento que está solicitado para cubrir deuda que ni siquiera contrajo este gobierno. Entonces el gobernador planteaba que para poder satisfacer esa necesidad, el endeudamiento tenía que ser mayor”, indicó Guerrera.

El cierre del 2023 y la mirada hacia enero

A pesar de la falta de avances en diciembre, tanto desde el oficialismo como desde la oposición se expresaron con un tono conciliador, destacando la voluntad de continuar con el diálogo. Guerrera se mostró optimista y afirmó: “Con más tiempo y tranquilidad, esperamos poder resolver las diferencias que nos separan y avanzar en la aprobación de las leyes necesarias para la gestión de 2025”.

El presidente de la Cámara de Diputados también aprovechó la oportunidad para recalcar que el diálogo continuará de manera fluida durante enero, con un espacio de trabajo donde se escucharán todas las voces y se buscarán los acuerdos necesarios. “Vamos a seguir escuchando a todos los sectores y trabajando para llegar a los acuerdos necesarios”, concluyó desde su cuenta de X.

Acercar posiciones e insistir con el diálogo.



En conferencia de prensa, junto a las y los legisladores de Union por la Patria, brindamos detalles de los pasos a seguir para que el Ejecutivo provincial cuente con las herramientas que le permitan llevar adelante la gestión del… pic.twitter.com/LxYmzVKdP9 — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) December 28, 2024