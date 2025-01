Primer aumento de 2025: Suben alimentos y bebidas un 1,2%

El inicio de 2025 trajo consigo un repunte en los precios de los alimentos y bebidas, con un aumento del 1,2% en la primera semana de enero, según el informe publicado por la consultora LCG. Esta cifra se desprende del análisis de los precios de más de 8.000 productos en cinco de los principales supermercados del país. La suba viene después de un período de estabilidad en los últimos meses de 2024, lo que genera incertidumbre sobre las proyecciones del gobierno, que había establecido como meta mantener la inflación por debajo del 3% en enero.

¿Qué productos impulsaron el aumento?

El reporte de LCG detalla que el rubro de bebidas tuvo un fuerte impacto en el aumento, representando más del 45% de la suba de precios. El aumento de las bebidas fue tres veces mayor que el promedio, lo que contribuyó significativamente a la variación en los precios de la primera semana del año. Otros productos que experimentaron incrementos fueron los productos de panificación, cereales, pastas y carnes.

Sin embargo, no todo fue negativo. Según el informe, verduras y frutas vieron una sensible baja en sus precios, lo que ayudó a atenuar el impacto de los aumentos de otros rubros. De esta manera, la variación en los precios de los productos de la primera semana de enero no fue tan drástica como podría haber sido.

El efecto de la inflación acumulada en los últimos meses

Aunque el dato de enero es preocupante, también hay que tener en cuenta el comportamiento general de los precios en los últimos meses. A lo largo de las últimas cuatro semanas de 2024, la variación promedio del índice de precios sin contar las carnes fue ligeramente negativa, con una caída del 0,1%. Este dato refleja una tendencia a la baja en algunos productos, lo que podría ser un alivio parcial para las expectativas inflacionarias.

En cuanto al comportamiento de las expectativas para diciembre, las consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central estimaron una inflación mensual de 2,9%. Este número representa un leve rebote en comparación con el mes de noviembre, pero se considera positivo dado que diciembre suele ser un mes de mayores subas de precios debido a las fiestas de fin de año.

El desafío del Gobierno para cumplir con su meta de inflación

El gobierno argentino sigue confiando en que la inflación de enero se mantendrá por debajo del 3%, y en que a lo largo de 2025, el índice de precios continuará en una tendencia a la baja. Sin embargo, los primeros días del año evidencian ciertos desafíos para alcanzar esta meta, ya que el aumento de los alimentos y bebidas podría presionar la inflación en los próximos meses.

En este contexto, el Gobierno también espera que el índice inflacionario del mes de diciembre, que se dará a conocer el próximo martes 14 de enero, no rompa la barrera del 3%. Este dato será crucial para definir las políticas monetarias y la estrategia económica del Ejecutivo, sobre todo en cuanto al tipo de cambio oficial. Si se cumple la expectativa de un índice de 2,9%, el Gobierno lograría mantener el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dentro de un rango que permitiría reducir el ritmo de devaluación del peso, lo que tendría repercusiones tanto en el mercado cambiario como en las tarifas.

¿Qué esperar en los próximos meses?

A medida que el Gobierno se adentra en 2025, el panorama inflacionario sigue siendo incierto. Si bien los datos de la primera semana del año no son alarmantes, la suba de precios en ciertos sectores clave, como el de las bebidas y las carnes, podría generar un nuevo escenario para el análisis de la inflación en el futuro cercano.

El aumento de los precios en la primera semana de enero plantea dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno mantenga la inflación bajo control en los primeros meses del año. El informe de LCG muestra que los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 1,2%, destacándose el fuerte incremento de las bebidas. Aunque hubo caídas en algunos productos, la inflación sigue siendo un desafío para el Ejecutivo, que espera que el índice de diciembre no supere el 3%.