Otra empresa agropecuaria cae en default y dispara una alerta

La empresa agropecuaria cordobesa Campo de Avanzada anunció este martes que no podrá pagar la última cuota de las Obligaciones Negociables Pyme (ON), por una suma de aproximadamente $7,5 millones. Este impago se suma a las caídas en default de otras tres compañías agropecuarias: Surcos, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina. La crisis que atraviesa el sector agropecuario parece no tener freno, y el temor a un efecto dominó aumenta cada vez más.

La crisis del sector agropecuario continúa profundizándose

Campo de Avanzada, que siembra unas 7.000 hectáreas en Entre Ríos, principalmente de maíz, trigo y soja, se encontraba en una difícil situación financiera desde mediados de 2024, cuando solicitó un concurso preventivo. En su comunicado, la empresa explicó que la sequía de las tres últimas temporadas, junto con la plaga conocida como "chicharrita", que afectó la producción de maíz, contribuyeron a su decisión de cesar pagos.

Impacto de la sequía y la plaga en la producción

La empresa explicó que la sequía que golpeó al país en las campañas 21/22 y 22/23 afectó gravemente su actividad, y que los pronósticos de lluvias del fenómeno del "Niño" en la campaña 23/24 no lograron recuperar la producción. Además, la plaga de "chicharrita", que impactó en el cultivo de maíz, terminó por agravar la situación financiera.

Surcos, Los Grobo y Agrofina: empresas en dificultades

No es la primera vez que una empresa agropecuaria cae en default. Surcos, que también enfrenta una crisis financiera, ya había informado que no pagaría su séptimo vencimiento de obligaciones negociables por un monto de US$ 69.025. Este impago se suma a otros millones de dólares que la empresa no pudo abonar a principios de diciembre. En paralelo, Los Grobo Agropecuaria registró cheques sin fondos por más de $1.300 millones entre el 2 y el 6 de enero, mientras que Agrofina también sufrió tres cheques rechazados por un total de $450 millones.

¿Qué sigue para el sector agropecuario?

La situación es cada vez más crítica para las empresas del agro, que enfrentan un escenario complejo de sequía, plagas y problemas de financiamiento. Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la crisis se está extendiendo, con más empresas incumpliendo sus compromisos financieros. La preocupación por un posible efecto dominó en el sector agropecuario es más fuerte que nunca.